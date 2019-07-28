В Барнауле ищут мать младенца, выброшенного в мусорный бак

Алтайские следователи разыскивают родителей ребенка, чей труп обнаружили в Барнауле в одном из мусорных баков.
Как рассказала «Политсибру» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, младенца нашли утром 26 августа в Ленинском районе.
На месте происшествия работают криминалисты
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место ЧП и опросила жильцов близлежащих домов. Согласно предварительной информации, телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.
Полиция устанавливает родителей младенца и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить в правоохранительные органы.
Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.