В Барнауле ищут мать младенца, выброшенного в мусорный бак

Новости 26.08.2019 16:35 657

Алтайские следователи разыскивают родителей ребенка, чей труп обнаружили в Барнауле в одном из мусорных баков.

Как рассказала «Политсибру» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева, младенца нашли утром 26 августа в Ленинском районе.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела место ЧП и опросила жильцов близлежащих домов. Согласно предварительной информации, телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.

Полиция устанавливает родителей младенца и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить в правоохранительные органы.

Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.