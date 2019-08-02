Алтайские депутаты рассмотрят вопрос о введении вакцин в гражданский оборот

Новости 26.08.2019 16:10 322

Депутаты АКЗС рассмотрят вопрос, который касается процедуры ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов и вакцин. Парламентариям будет предложено рассмотреть данный документ в окончательной редакции на сессии 29 августа.

Как прокомментировал председатель профильного комитета Александр Лазарев, проект документа предоставляет возможность введения в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в порядке, установленном законодательством РФ об обращении лекарственных средств.

К таким препаратам относятся вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены, уточняет пресс-служба регионального Заксобрания.

Кроме того, депутаты обсудят норму, которую предлагается закрепить краевым законом. Она касается размещения информации о предоставлении социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.