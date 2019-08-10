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Только в двух регионах России не будет дефицита мужчин

Новости
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В ближайшие несколько лет в России сохранится ситуация, при которой мужчин будет меньше чем женщин, однако дефицит сократится. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

К 2036 году дефицит мужчин будет сохраняться во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки. По мнению аналитиков, неравенство можно объяснить наличием более высоких рисков смертности мужчин.

На сегодняшний день, на 1 тыс. мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году ситуация немного сравняется и составит 1 тыс. мужчин на 1128 женщин.

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Что касается исключительных моментов, то в Чукотском автономном округе напротив, больше мужчин, чем женщин – на 1 тыс. мужчин там 956 женщин, а к 2036 году прогнозируется дальнейшее падение на уровень 1 тыс. к 813.

Кроме того, с 2031 года больше чем женщин мужчин будет на Камчатке.  

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на одну тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

В конечном итоге, к 60 годам на двух женщин приходится только один мужчина. Это связано с вынужденной демографической деформацией общества.

«И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», — заключил Тимофеев.

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Автор: Политсиб.ру

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