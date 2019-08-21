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Алтайская УФАС уличила три фирмы в «псевдоконкуренции» на торгах

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Алтайское краевое УФАС завершило рассмотрение дела о сговоре трех компаний, заведомо нарушивших правила конкуренции на госзакупках. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольщиков.

По данным ведомства, был зафиксирован факт сговора между барнаульскими ООО «МИРА», ООО «ИМЭКС-А» и бийской ООО «Стройтехресурс». Стало известно, что они заключили антиконкурентное соглашение  при участии в 11 аукционах для нужд государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края и 7 регионов РФ.

В рамках расследования было установлено, что в результате совместных действий с 2017 по 2018 год, при участии в 11 аукционах на общую сумму 18 млн. рублей, произошло поддержание цен контрактов на право проведения ремонтных работ, а также поставку оборудования и расходных материалов заказчикам.

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В ряде аукционов наблюдалось отсутствие реальной конкурентной борьбы. Это позволяло фирмам поочередно заключать контракт с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в один шаг – на 0,5%.

Что касается аукционов, где была реальная конкуренция, фирмы использовали стратегию ценовой дезориентации добросовестных участников торгов и также получали максимально выгодные контракты.

Классическая схема «таран» реализовывалась за счет заведомой осведомленности участников соглашения о несоответствии заявок ООО «МИРА» и ООО «ИМЭКС-А» действующему законодательству в связи с их нахождением  на момент торгов в Реестре недобросовестных поставщиков.

Взаимодействие удалось проследить и по идентичности контактных данных в заявках фирм, общности используемой при торгах инфраструктуры, а также иных фактов взаимодействия при предпринимательской деятельности.

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Ответчики своей вины не признали, так как, по их словам, все три компании входят в семейный бизнес и составляют группу лиц, на которую не распространяются требования законодательства, запрещающие соглашения.

Несмотря на это, анализ документов показал отсутствие вхождения в группу лиц ввиду того, что компании передавали одному и тому же физическому лицу право распоряжения своими долями в уставном капитале, но при передаче, в соответствии с гражданским законодательством, имущество, в том числе доли, в собственность не переходят.  В связи с этим компании должны были участвовать в торгах исключительно как конкуренты.

По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела Алтайское краевое УФАС признало ООО «МИРА», ООО «ИМЭКС-А» и ООО «Стройтехресурс» виновными в заключении антиконкурентного соглашения.

Участникам сговора  выданы предписания  о прекращении допущенного нарушения, а также с целью дальнейшего отслеживания  действий нарушителей, установлена обязанность ежеквартально  предоставлять в антимонопольный орган информацию об участии в государственных и муниципальных закупках и их результатах в течение 2019 года.

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Автор: Политсиб.ру

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