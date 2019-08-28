Мэрия Бийска 7 лет игнорирует просьбу горожан очистить озеро Ковалевское

Новости 26.08.2019 14:50 364

Жители Бийска бьют тревогу: уже не первый год продолжается загрязнение озера Ковалевское. Администрация утверждает, что вода в озере чистая и угрозы здоровью и окружающей среде не представляет, игнорируя обращения горожан.

Как пишет «Бийский рабочий», озеро Ковалевское – единственное озеро, которое осталось в наукограде в черте города. Через городской паблик «Типичный Бийск» к горожанам обратился активист Артем Федин.

«В нашем славном городе Бийске есть отличное место - озеро Ковалёвское, которое уже несколько лет нуждается в помощи! Необходимо очистить его родники, чтобы запустить процесс самовосстановления. К сожалению, администрация игнорирует обращения горожан из года в год, отвечая отписками или обещаниями, которые не выполняются. Видимо чиновники просто ждут, когда оно засохнет», - обратил внимание Артем.

По его словам, в летний сезон в Ковалевском купаются дети и взрослые, рыбаки ловят рыбу и раков, прилетают, чтобы вывести потомство, утки.

«Из-за нашего равнодушия и бездействия мы можем потерять этот уникальный уголок природы», - считает Артем.

На просьбу помочь откликнулось молодежное объединение «Движение «Время». Волонтеры отметили, что готовы оказать поддержку и подключиться к субботнику, если в городе есть люди, умеющие чистить водоемы.

«Для очистки дна нужна спецтехника, ручной силой можно очистить лишь прибрежную территорию, этого недостаточно», - заметил Артем Федин. Он заявил, что озеро обещают очистить примерно семь лет и постоянно отодвигают сроки.

«Лично я уже три обращения писал с 2017-2019 год. В 17-м году обещали, что проект будет создан в 18-м, а к очистке приступят в 2019 году. В этом году я написал еще обращение, сославшись на ответ предыдущего, и как обычно получил отписку. Писать дальше Бийска бесполезно, все спускают опять в Бийск и ответ приходит от нашей администрации. До 2024 года оно, скорее всего, не доживёт, - утверждает Александр.

Среди комментариев интернет пользователей: «Сколько раз «пытались» его почистить и всё бесполезно! Жалко конечно, что озеро, можно сказать, умирает на глазах. Детей, да и взрослых очень много летом, зимой крещения проводят. Очень хорошее место», - пишет София Шевченко.

Добавим, что работы на Ковалевском включены Министерством природы Алтайского края в нацпроект «Экология». Так, в частности, до 2024 года в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрена экологическая реабилитация озера Ковалевское. Она будет включать в себя очистку ложа водоема от загрязненных отложений, укрепление берега и дна, высадку водной растительности и не только.