Магазин детских товаров «Бубль Гум» покидает Барнаул?

Новости 26.08.2019 14:10 1862

ТРЦ «Галактика» может лишиться крупного ритейлера. Речь идет о магазине детских товаров «Бубль Гум». Об этом «Политсибру» сообщили читатели.

По данным источников, «Бубль Гум» действительно не будет работать со 2 сентября. С чем это связано, в "Галактике" пояснить отказались. Представитель ТРЦ Василий Зикратов заявил «Политсибру», что он «информацией не располагает». Не смогли разъяснить ситуацию и в отделе аренды ТРЦ.

В самом магазине подтвердили тот факт, что со следующего понедельника "Бубль Гум" прекращает работу, не став вдаваться в подробности.

В пользу версии о спонтанном решении закрыть магазин говорит то, что в группах торгового центра была размещена информация о проводимой акции в "Бубль Гуме" с 13 августа по 8 сентября. Пост был опубликован в четверг, 22 августа. По данным источников издания, скидок, ликвидации товара, а равно и активной распродажи сейчас нет. Это может свидетельствовать в пользу версии о переезде в другой торговый центр.

Напомним, что магазин детских товаров «Бубль Гум» работает в «Галактике» с марта 2018 года. До этого магазин был якорным арендатором ТЦ «Праздничный», но в итоге ритейлера переманили в новое здание. Кроме того, это не единственный факт «миграции» магазина. Еще раньше он располагался в ТЦ «Алтай». Также известно, что до того как заехать в «Галактику», велись переговоры с ТРЦ «Пионер», которые не увенчались успехом.

Бубль Гум» - федеральная торговая сеть, чьи магазины детских товаров представлены более чем в 40 городах России. В Алтайском крае магазин есть в Барнауле и Бийске.

Напомним, ранее стало известно, что ТРЦ «Галактика» может покинуть гипермаркет «Ашан».