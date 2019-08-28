«ГАЗель» превратилась в груду металла после массового ДТП на алтайской трассе

Новости 26.08.2019 13:50 404

Сегодня, 26 августа, на алтайской трассе Заринск – Барнаул произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали «Политсибру» в ГИБДД по краю, авария случилась в 8:20 на 9 километре автодороги «Мартыново-Тогул-Залесово».

По предварительным данным, водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», при обгоне не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель», который двигался по «встречке».

Как уточнили в ведомстве, от удара отечественное транспортное средство отбросило на грузовой автомобиль «ДАФ». После столкновения «ГАЗель» получила значительные повреждения и буквально превратилась в груду металла. По всей трассе разбросаны запчасти.

В результате жесткой аварии пострадал мужчина-водитель «ГАЗели», ему оказывается медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.