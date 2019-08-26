Поставлена точка в истории медсанчасти на Малиновом Озере

Новости 26.08.2019 12:05 1780

Завершена оптимизация медсанчасти в поселке Малиновое Озеро Михайловского района. На официальном сайте Алтайского края опубликовано постановление регионального правительства за подписью губернатора Виктора Томенко от 22 августа. Согласно документу, медсанчасть присоединяется к Михайловской ЦРБ.

«Политсибру» уже писал о борьбе местных жителей за сохранение учреждения, продолжающейся с 2016 года. Секретарь Михайловского райкома партии, руководитель фракции КПРФ в Михайловском райсовете Флюр Хакимов указывал, что в медицинском обслуживании нуждаются не только жители поселка, но и приезжающие на озеро туристы, поэтому исходить лишь из численности местного населения при принятии решения об оптимизации медучреждения нельзя. Однако его аргументы не были приняты во внимание, и в Малиновом Озере закрылись инфекционное и хирургическое отделения, а также роддом.

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В феврале 2017 года сельский сход почти единогласно потребовал сохранить станцию скорой помощи при медсанчасти, а также включить учреждение в программу «Земский доктор». Несмотря на протесты жителей, станцию скорой помощи перевели в райцентр, находящийся на расстоянии 20 км от поселка. В ответ сельчанами в декабре был проведен еще один сход, на котором было составлено обращение к краевым властям и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему и прекратить оптимизацию.

Подписи под документом поставили 1700 человек – это половина всего населения Малинового Озера (там проживает 3,5 тысячи человек). Тогда алтайский Минздрав заявил, что решение о реорганизации еще не принято окончательно и наступило затишье, продлившееся чуть больше года.

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В октябре 2018 года министром здравоохранения был назначен Дмитрий Попов, а уже в апреле 2019 года Минздравом принято решение закрыть в Малиновом Озере круглосуточный стационар.

«Медицинская санитарная часть поселка Малиновое Озеро Алтайского края» обслуживает 3734 человека, из них 798 детей. А в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27 февраля 2016 года № 132 «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, исходя из потребностей населения» медицинская помощь жителям населенных пунктов с числом жителей от 2 до 10 тысяч человек должна оказываться лишь врачебными амбулаториями, в которых есть участковые терапевт и педиатр, а также койки дневного пребывания», – сообщала пресс-служба ведомства.

Точку в данном вопросе поставило краевое правительство. Постановление о реорганизации Михайловской ЦРБ по факту означает, что к ней присоединяется поселковая медсанчасть.