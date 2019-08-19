Избирательная комиссия отказалась признавать агитацию «Единой России» незаконной

Новости 26.08.2019 11:40 775

Окружная избирательная комиссия Алтайского края оставила без удовлетворения жалобу алтайских коммунистов, посчитавших баннеры «Единой России» незаконной агитацией в преддверии довыборов в АКЗС. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Жалоба была рассмотрена окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по второму одномандатному избирательному округу в субботу, 24 августа.

«Комиссией было установлено, что баннеры, законность размещения которых в период избирательной кампании оспаривается заявителем, носят информационный характер и связаны с реализацией федеральных партийных проектов «Детский спорт» и «Культура малой Родины» на территории Табунского района», - рассказал источник.

Также представитель крайизбиркома дал понять, что по решению комиссии, содержание размещенной на баннерах информации не носит агитационного характера в отношении избирательного объединения и самого кандидата в депутаты АКЗС по второму одномандатному избирательному округу Владимира Репкина.

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Депутат АКЗС и первый секретарь реготделения КПРФ на Алтае Мария Прусакова сказала «Политсибру», что с решением комиссии они не согласны.

«В период предвыборной агитации, подобные баннеры, размещенные там, где агитация запрещена формируют положительный образ партии. Решение мы будем опротестовывать в Центральной избирательной комиссии России», - заявила Прусакова.

Напомним, что коммунисты подали жалобу в Крайибирком, на баннеры, которые в настоящее время размещены в селе Табуны Табунского района на здании МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа». На первом баннере написано «Партийный проект «Детский спорт» и эмблема политической партии «Единая Россия». А на помещении районного Дома культуры расположен баннер, на котором также размещена эмблема политической партии «Единая Россия» и название проекта «Местный дом культуры».

Довыборы в АКЗС по округу № 2 пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На кресло в Заксобрании от второго округа претендуют Наталья Лебедева от «Справедливой России», Владимир Репкин от «Единой России», Максим Шапошников от ЛДПР и Флюр Хакимов от КПРФ.