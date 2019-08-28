Алтайский СПИД центр продолжает выездную работу по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости 26.08.2019 11:20 241

Во исполнение решения заседания антинаркотической комиссии Алтайского края от 15 июля 2019 года продолжается выездная работа по профилактике ВИЧ-инфекции в реабилитационных центрах для лиц, страдающих химическими зависимостями.

20 августа в реабилитационном центре «Исток» (центр) Павловского района специалисты отдела профилактики Алтайского краевого центра СПИД Мария Егорова и Татьяна Штер провели с сотрудниками и резидентами центра информационное мероприятие по теме: «Основные вопросы профилактики ВИЧ-инфекции». После информационного блока по основным аспектам ВИЧ-инфекции, для закрепления полученной информации и анализа степени риска заражения ВИЧ-инфекцией при различных социальных и бытовых контактах, было проведено интерактивное упражнение «Ситуация. Риск. Советы». Во время упражнения, участники семинара подробно разобрали ситуации наличия или отсутствия риска инфицирования ВИЧ в повседневной жизни, обсудили вопросы, связанные с передачей ВИЧ от положительного партнера отрицательному, от матери ребенку, возможностях рождения здорового ребенка при ВИЧ положительном статусе будущих мам и/или пап и другие.

Так же, в информационно-просветительском мероприятии принимала участие сотрудник библиотеки № 32 ЦБС Барнаула Ирина Пергаева, которая рассказала о аспектах здорового образа жизни.

С целью оказания методической помощи и для дальнейшей работы сотрудникам реабилитационного центра были переданы тематические учебные фильмы, видео ролики, методические пособия и информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции. Всего в семинаре приняли участие 26 человек.

Работа с группами социального риска является одним из важнейших направлений работы Алтайского краевого центра СПИД и направлена на повышение их уровня информированности, раннее выявление ВИЧ-инфекции, а также своевременное назначение антиретровирусной терапии.