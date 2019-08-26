В самый неподходящий момент: чем обернется демарш бийских единороссов

Новости 26.08.2019 10:50 7332

Скандал, случившийся на заседании Бийской гордумы 22 августа, когда большая часть единороссов в главе с председателем БГД Сергеем Ларейкиным покинула зал заседания, похоже будет иметь целый ряд последствий.

Первые оргвыводы не заставили себя долго ждать - стало известно, что в среду поведение Ларейкина будут разбирать его коллеги по партии на региональном уровне. Понятно, что дискредитировал председатель БГД не только себя, но и партию. Закончится ли эта история отставкой Ларейкина с должности главного бийского единоросса? Или партия вынесет «последнее китайское предупреждение» и лишь пожурит функционера за явный промах?

Сместить же его с поста руководителя в представительном органе могут только сами депутаты. Похоже, такой сценарий весьма реалистичен. Единороссы не только не имеют большинства в БГД, более того, часть депутатов из фракции открыто выступила против Ларейкина. Поэтому данный вопрос, если он, конечно, будет внесен в повестку заседания гордумы, может быть поддержан большинством голосов.

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Кстати, в текущем году это уже не первый скандал, связанный с председателем БГД. Несколько месяцев назад в соцсетях стала активно распространяться информация, что Сергей Ларейкин «склоняет» вступать в «Единую Россию» рабочих «Бийского олеумного завода», где занимает пост замдиректора. Тогда неприятный инцидент удалось замять, правда, при этом пришлось вмешиваться реготделению ЕР, а сам Ларейкин опубликовал «объяснительную» в соцсетях.

Еще одно следствие нынешнего бийского скандала - это ослабевание позиций «партии власти» в наукограде. Выборы, прошедшие в муниципалитете в 2017 году, показали, что «Единая Россия» не только потеряла часть голосов избирателей по партспискам, но и уступила в нескольких одномандатных округах. С тех пор былого авторитета партия вернуть не смогла, а новый резонансный случай делает ее еще более уязвимой.

Кстати, Сергей Ларейкин на следующие сутки после демарша единороссов на сессии опубликовал пост в «Одноклассниках», в котором дает объяснение произошедшему. По словам председателя БГД, он исходил из того, что необходимо подождать, когда будет смягчен закон о наказании за неверные декларации на местном уровне, что позволит сохранить места депутатам-нарушителям, а значит, и сэкономить на бюджетных тратах на довыборы. Впрочем, председатель БГД отчего-то умалчивает, что закон не имеет обратной силы и нарушителям образца 2017 года он ничем не поможет. Также попутно Ларейкин возложил вину за произошедшее на оппозицию, которая якобы пытается дестабилизировать обстановку в БГД.

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К слову, накануне в телефонном разговоре с корреспондентом «Политсибру», за сутки до резонансного заседания, Ларейкин не смог четко объяснить, почему Бийская дума намеревалась поменять законодательство раньше, чем это сделали краевые депутаты.

Обращает на себя внимание, что происшествие в стенах Бийской думы случилось буквально за пару недель до новых выборов по двум округам в Бийскую гордуму. Теперь победа единороссов, которая и так не выглядела бесспорной, оказалась под большим вопросом.

Партия между тем провела существенную работу над ошибками: это касается, например, более тщательного подбора кандидатов. Так, по округу, где два года назад одиозному активисту Евгению Корчагину проиграла экс-глава Бийска Лидия Громогласова, теперь ЕР представляет спортcменка Жанна Нечитайло. Последняя, в отличии от бывшего председателя БГД, не имеет за собой антирейтинга и протестно настроенного электората.

Вернемся, однако, к Сергею Ларейкину. Стоит признать, случившееся бросает тень еще и на реготделение партии, подрывая авторитет «Единой России» и ее руководителя в крае. Истории, подобные бийской, могут происходить и в дальнейшем, если руководство партии не наведет порядок на местах.

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Реготделению, по-видимому, стоит присмотреться к персоналиям, так как не за горами масштабная кампания: в 2021 году одновременно пройдут выборы в Госдуму и АКЗС. После не самых впечатляющих результатов 2016 года «партии власти» по Алтайскому краю, еще одно фиаско ЕР может вызвать болезненную реакцию у федерального руководства.

Именно поэтому бийский прецедент требует более решительных мер, а в дальнейшем - жесткого контроля и неординарных кадровых решений.