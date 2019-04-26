Банк выселяет вдову с двумя детьми из-за долгов по ипотеке

Новости 26.08.2019 12:35 481

Женщину с двумя детьми выселяют по решению суда из дома в Республики Алтай, который семья купила на заемные средства у ПАО «Сбербанк». Из-за смерти супруга, женщина не смогла справиться с долговыми обязательствами, пишет «Толк».

Все началось с того, что семья Андрея и Олеси Брызгалиных жила в Новосибирске, но после поездки на отдых в Республику Алтай они задались целью туда переехать. Они решили купить большой дом, для того, чтобы принимать в нем туристов.

Дом был куплен в 2013 году за 7,5 млн рублей. Они переехали в Чемальский район. Муж Олеси рассчитывал закрыть ипотеку за пять лет. Доходы позволяли.

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Однако, спустя четыре месяца проживания глава семьи получил травму, которая в итоге привела к его смерти.

Супруга осознала всю тяжесть своего положения, когда не обнаружила полиса страхования жизни покойного мужа, который был основным заемщиком. Ежемесячный платеж по ипотеке составлял 100 тыс. рублей. Спустя какое-то время накопления кончились и платить стало нечем.

«Когда я поняла, что в следующем месяце уже не смогу оплатить полную сумму, обратилась в Сбербанк, объяснила свое положение. Сначала мне показалось, что меня услышали. Сотрудники банка обещали подготовить мировое соглашение, но вместо этого банк обратился в суд, и мои долги только увеличились. Помимо ипотеки с меня стали требовать 50 тысяч рублей за судебные издержки», – рассказала Олеся Брызгалина.

По ее словам, Сбербанк все-таки пошел на встречу и предложил пересмотр графика в сторону плавающих платежей, но только на год. По словам женщины, зимой ее платеж должен был составлять 10 тыс. рублей, а в летний период активного турпотока по 50 тыс. рублей. По истечению года платеж должен был снова стать 110 тыс. рублей.

Такие условия Брызгалина не могла принять и судебные тяжбы продолжились. Это привело к тому, что в декабре 2018 года дом перешел на баланс банка. Его уже выставили на продажу.

Решение о выселении семьи уже вынес Чемальский районный суд. Олеся Брызгалина подала апелляцию, которую будет рассматривать Республиканский суд 28 августа.

По словам юриста Константина Смоликова, несмотря на то, что дом является единственным жильем семьи, их, скорее всего, выселят. О своем решении встретиться с представителями Сбербанка уже заявила детский омбудсмен Республики Алтай Надежда Манзырова.

В пресс-службе Сибирского банка ПАО Сбербанк заявили, что решать что-то сейчас уже поздно.

«Сбербанк всегда индивидуально подходит к решению проблем каждого клиента. На досудебном и судебном этапах сотрудники неоднократно встречались с клиентом и предлагали индивидуальные схемы урегулирования задолженности: была проведена реструктуризация, в дальнейшем предложено заключение мирового соглашения. Необходимо отметить, что в такого рода ситуациях важен конструктивный подход и со стороны клиента. По данному кредиту все мероприятия по взысканию задолженности и реализации объекта проводятся в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации».