Fitch повысило кредитные рейтинги АО «Россельхозбанк» до инвестиционного уровня

Новости 26.08.2019 19:35 265

19 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее - агентство) повысило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО «Россельхозбанк» с уровня «ВВ+» до «ВВB-». По рейтингам установлен «Стабильный» прогноз. Повышение рейтингов Банка последовало за аналогичным действием по суверенному рейтингу России.

По мнению агентства, повышение рейтингов АО «Россельхозбанк» отражает улучшение оценки Fitch Ratings в отношении финансовой гибкости российских властей и, как следствие, готовности оказать поддержку Банку в случае необходимости.

Уровень рейтингов АО «Россельхозбанк» также учитывает 100-процентную государственную собственность, высокую системную значимость Банка, и важную роль, которую Банк играет в реализации политики поддержки российского агропромышленного комплекса.

«Это ожидаемое рейтинговое действие вслед за повышением суверенного рейтинга. Банк успешно справлялся с решением поставленных задач в условиях санкций и низких инвестиционных рейтингов. Поэтому повышение рейтингов – это хорошая новость, но никак не повлияет на нашу политику заимствований на внешних рынках», - отметил первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.