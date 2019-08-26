Новый «неприметный» ЖК может появиться в прибрежной части Барнаула

Новости 26.08.2019 10:15 1774

Один из барнаульских застройщиков планирует построить новые многоэтажные дома в центре города на улице Гоголя, 23-27. Сейчас на этих участках расположены гаражи, прочие нежилые постройки, а также пустырь, который образовался после сноса части сооружений.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», площадь территории составляет более 6 тысяч кв. м. Известный в городе архитектор Алексей Квасов запроектировал два дома на участке, ограниченном улицами Гоголя, Пушкина и проспектом Комсомольским. Это будут 12-16 этажные высотки. В плане заложен и еще один дом, который пока детально не прорабатывался.

Интернет – пользователи уже активно обсуждают новый ЖК в соцсетях, называя его банальным и неприметным – подобных в портфолио местных архитекторов десятки.

По некоторым данным, землей завладела ИСК «Союз», и замдиректора компании Елена Греб весной этого года раскрывала СМИ секрет о том, что девелопер формирует участок в центре для строительства нового ЖК. Интересно, еще и то, что Алексей Квасов, который ранее работал с застройщиком, уже неоднократно проектировал для строительной организации жилые комплексы. Однако, последние работы в квартале 2038 не были одобрены.

Примечательно, если проект и видоизменится, у нового ЖК будет довольно интересное место расположения. Через пару кварталов в одну сторону – центр города, а в другую – Обь.