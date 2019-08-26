Суд признал сокращение библиотекарей в Заринске незаконным

Новости 26.08.2019 9:55 1536

В Заринске суд восстановил на работе двух библиотекарей, незаконно уволенных весной в рамках оптимизации городской библиотечной сети. Об этом на своей странице в Facebook сообщила их представитель Лариса Зорина – председатель краевой организации профсоюза работников культуры.

Напомним, семерых библиотекарей в Заринске сократили на следующий день после их профессионального праздника, посоветовав переучиться на пекарей. Решение об этом было подписано новым председателем комитета по культуре администрации Заринска Зоей Ветровой через неделю после ее вступления в должность. Ветрова пояснила, что сокращения – вынужденная мера, направленная на достижение целевых показателей по заработной плате (в рамках «майских указов» президента РФ), которая должна составить 25 тысяч рублей.

"Суд принял решение - восстановить двух библиотекарей на их рабочих местах поскольку нарушена процедура сокращения штата. К сожалению, невозможно оспорить само решение о сокращении, хотя истинная причина не снижение объёмов работ, ни внедрение новых технологий, а пресловутая "оптимизация" с целью выполнения показателя по зарплате. Спрашиваю главу, а почему бы не провести нормирование труда, определить оптимальную численность работников и увеличить фонд оплаты труда? - А зачем, я и так знаю, что их там много", - рассказывает Зорина.

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Алтайкрайстат действительно демонстрирует показатели зарплаты заринских библиотекарей за июнь в размере 24,5 тысяч рублей. Однако Лариса Зорина сообщила «Политсибру», что данный уровень достигнут за счет выплаты премий, деньги на которые были взяты из выделенной ранее субсидии. Поэтому стабильность в будущем подобных оптимистичных показателей пока находится под вопросом.

По данным, приводимым «Российской газетой» на начало июля, среднекраевой показатель уровня зарплаты работников сферы культуры составляет 22 800 рублей. Целевое значение, установленное министерством труда и социального развития Алтайского края в Заринске – 28 433 рублей.

«А если через год зарплату нужно будет ещё повысить? Ещё сократим. Это что - валюнтаризм или пофигизм? Восстановить работников – полдела. Как убедить пересмотреть потребительское, неуважительное отношение к работникам культуры? Как убедить, что рекомендации краевого уровня, не прихоть, а выверенная, обдуманная, взвешенная внутренняя политика?», – такие вопросы поднимает Лариса Зорина.

По словам председателя профсоюза, сокращения проходят на фоне нехватки кадров. За лето еще два библиотекаря уволились по собственному желанию.