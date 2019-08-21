Сразу два предприятия в Алтайском крае приостановили работу

Новости 26.08.2019 9:20 679

На прошлой неделе работникам Алтайского моторного завода выплатили часть долгов по зарплатам. Произошло это после массового не выхода на работу сотрудников, у многих из которых даже не было средств, чтобы рассчитаться за проезд до работы. Об этом сообщили «Вести Алтай».

На сегодняшний день по требованию прокуратуры, зарплату за июнь уже перечислили работникам, а зарплата за июль ожидается в сентябре. Известно, что Моторный завод с апреля текущего года признан банкротом.

Собственник предприятия, московский холдинг «Транспортные компоненты», зарегистрировал новое юрлицо – «Алтайский моторостроительный завод». Именно туда он собирался перевести работников завода, однако пока этого не произошло.

Прокуратура за этот год уже семь раз направляла руководству АМЗ требование о выплатах зарплат работникам. Несмотря на систематические нарушения Трудового кодекса, уголовное дело не возбуждали.

Сотрудники Алтайского моторного завода не вышли на работу из-за долгов по зарплате Новости 21.08.2019 12:40 Руководству завода грозит уголовная ответственность 688

Кроме того, надзорное ведомство сейчас фиксирует проблемы у предприятия «Золото Курьи». Там уголовное дело все-таки было возбуждено. В августе суд ввел на заводе процедуру наблюдения, что является первой стадией банкротства. Сейчас производство там приостановлено.

По данным следователей, на имущество предприятия наложен арест. По последним данным сумма долгов предприятия превышает 20 млн рублей. Руководство предприятия намерено к осени погасить долги перед своими работниками.