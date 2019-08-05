Программу по расселению из аварийного жилья досрочно выполнили в Алтайском крае

Новости 26.08.2019 8:50 697

Семь регионов, среди которых Алтайский край, досрочно выполнили план по расслоению граждан из аварийного жилья в текущем году. Кроме Алтая, отличились Московская, Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Башкирия. Об этом пишет «Российская газета».

Больше всего людей расселили в Воронежской области - 490 человек (общая площадь недвижимости - 8,26 тысячи кв. м).

В Московской области расселено 5,73 тысячи кв. м и 400 человек, в Челябинской области – 5,26 тысячи кв. м и 330 жителей, в Алтайском крае – 5,82 тысячи кв. м и 300 человек, в Тюменской области – 4,98 тысячи кв. м и 300 человек, в Башкортостане – 4,82 тысячи кв. м и 300 человек и в Ненецком автономном округе – 2,09 тысячи кв. м и 110 жителей.

Несмотря на то, что вышеперечисленные регионы достигли целевых показателей 2019 года, расселение аварийного фонда в них продолжается.

Отстают от планов пять регионов: Белгородская, Иркутская, Самарская, Курганская области и Северная Осетия.

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Напомним, что по указу президента России Владимира Путина, из аварийного жилья общей площадью 9,55 млн кв.м, нужно расселить 530 тысяч человек. Прием заявок от регионов на предоставление финансовой поддержки на реализацию очередного этапа программы переселения людей из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фонд завершил в конце июня.

Согласно плану национального проекта, до середины 2025 года в Алтайском крае предполагается расселить из аварийного жилья более восьми тысяч человек. В программу попали дома, которые были признаны аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года.