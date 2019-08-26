С чем связан рост числа больных ожирением в Алтайском крае?

Новости 26.08.2019 8:15 1339

Количество россиян, больных ожирением возросло почти в 1,5 раза за последние пять лет. Регионом с наибольшим уровнем заболеваемости в 2018 году стал Алтайский край, а с наименьшим - Приморский край, пишет «Политика сегодня».

По данным Минздрава РФ, в нашем регионе на 100 тысяч населения приходится почти шесть тысяч людей, страдающих от ожирения.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил, что высокие цифры по Алтайскому краю связаны с хорошо налаженной работой по регистрации случаев заболевания. Напротив, диагноз «ожирение» в центральных регионах России врачи фиксируют все реже.

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«Я бы связал это, прежде всего, со статистикой. Это работа медиков влияет на статистику. Потому что не национальных, ни этических, ни бытовых особенностей, ни в Алтае, ни в Тюмени, ни в Хакасии я не вижу», - уверен Онищенко.

По мнению Онищенко, данные статистики не сильно разнятся, поскольку примерно 5567 человек не такая и большая цифра для Алтайского края.

«Особенностей питания никаких нет. В сельской области местные жители едят и мясо, и картофель, и мучное», - говорит депутат.

Причиной ожирения является, в первую очередь, неправильное питание, а также большое потребление углеводов. Повышает риск возникновения ожирения и низкий уровень потребления овощей и нарушенный режим питания. Эксперты советуют обедать, завтракать и ужинать. При этом пытаться избежать перекусов.