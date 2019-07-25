Барнаулу могут безвозмездно отдать троллейбусы и трамваи из Москвы

Новости 26.08.2019 7:40 368

Несколько городов Алтайского края могут бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы. На данный момент степень изношенности электротранспорта в краевом центре составляет от 70 до 95%.

Как прокомментировал глава алтайского Минтранса Александр Дементьев в официальном ответе активистам «Гражданского патруля», которые ранее написали обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой обновить парк троллейбусов и трамваев, речь идет о трех городах региона – Барнауле, Бийске и Рубцовске.

«Самым оптимальным вариантом обновления по соотношению затрат/качества/количества считаем безвозмездное получение электротранспорта из Москвы, где троллейбусное сообщение заменяется электробусами и ведется активное обновление парка подвижного состава трамваев», - написали общественники в обращении к губернатору.

Как пояснил Александр Дементьев, в субъектах РФ уже существует положительный опыт по безвозмездной передачи другим городам подвижного состава городского электротранспорта Москвы. В частности, это касается Новосибирской и Томской областей.

Глава алтайского Минтранса также отметил, что вопрос обновление подвижного состава, являющегося наиболее оптимальным по провозной способности и экологически чистым видом транспорта, действительно актуален для предприятий горэлектротранса.