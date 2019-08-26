Почти все работники ТК «Индустриальный» написали заявления на увольнение

Новости 26.08.2019 7:10 4311

Заявления об уходе с предприятия «Индустриальный» в Барнауле написали 444 работника, что составляет примерно 80% от общего количества. По последним данным продолжат работу на предприятии 106 человек. Об этом сообщают «Вести ФМ» в Барнауле.

По данным источника, увольнения связаны с ликвидацией тепличного комплекса, находящегося в собственности Алтайского края. Региональное правительство сдало предприятие в аренду в связи с большими убытками и отсутствием возможностей для модернизации. Планируется, что впоследствии "Индустриальный" будет продан.

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По словам нового собственника, на работу планируется взять 230 человек.

Замначальника краевого управления по труду Елена Чувашова сообщила, что в органы службы занятости по состоянию на 22 августа обратились 84 бывших работника «Индустриального».

«Время ещё есть, так как высвобождение работников происходило поэтапно с 1 по 20 августа. У тех, кто был уволен ближе к 20 августа, ещё есть время прийти в центр занятости в установление сроки. Мы их ждём, вакансии есть. В базе данных центра занятости Барнаула на сегодня порядка 3000 вакансий, работодатели готовы предложить рабочие места для увольняемых работников», - сказала она.

Напомним, что ранее «Политсибру» стало известно о заключении сделки по передачи в аренду с последующей продажей «Индустриального» в собственность ТК «Толмачевский».