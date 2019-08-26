Почти все работники ТК «Индустриальный» написали заявления на увольнение

Заявления об уходе с предприятия «Индустриальный» в Барнауле написали 444 работника, что составляет примерно 80% от общего количества. По последним данным продолжат работу на предприятии 106 человек. Об этом сообщают «Вести ФМ» в Барнауле.
По данным источника, увольнения связаны с ликвидацией тепличного комплекса, находящегося в собственности Алтайского края. Региональное правительство сдало предприятие в аренду в связи с большими убытками и отсутствием возможностей для модернизации. Планируется, что впоследствии "Индустриальный" будет продан.
В начале работы запланирована масштабная модернизация производства на комбинате
По словам нового собственника, на работу планируется взять 230 человек.
Замначальника краевого управления по труду Елена Чувашова сообщила, что в органы службы занятости по состоянию на 22 августа обратились 84 бывших работника «Индустриального».
«Время ещё есть, так как высвобождение работников происходило поэтапно с 1 по 20 августа. У тех, кто был уволен ближе к 20 августа, ещё есть время прийти в центр занятости в установление сроки. Мы их ждём, вакансии есть. В базе данных центра занятости Барнаула на сегодня порядка 3000 вакансий, работодатели готовы предложить рабочие места для увольняемых работников», - сказала она.
Напомним, что ранее «Политсибру» стало известно о заключении сделки по передачи в аренду с последующей продажей «Индустриального» в собственность ТК «Толмачевский».
Анонсированная ранее сделка по передаче в аренду имущественного комплекса состоялась
мне кажется, что период с 1991 по сегодня - это временно, страшный сон о "большой коррумпированной банановой республике", который когда-нибудь закончится (страдаем от санкций и почти воюем с США и тут же компенсируем им эти затраты, покупая их форды для скорой и пр., заевшиеся буржуи и недоедающие голодранцы - все без национальной идеи, с нелепой рекламой и сплошным негативом по ТВ). А вернуть нашу Родину, Госплан, ОБХСС, работающие заводы и фабрики наших марок, лучшие в мире медицину, образование, комедии уровня Гайдая, стабильный рубль ($ за 64 коп.) и цены, строгий ГОСТ СССР, здоровые и натуральные отечественные продукты и упаковку, незаметный ЖКХ, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне - может быть не так уж сложно, главное, для начала это понять и начать к этому двигаться!