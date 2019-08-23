«Эксплуатация детей и информационный фейк». Депутат АКЗС прокомментировал ролик КПРФ про ДК в Волчихинском районе

Новости 24.08.2019 16:09 333

Жители села Вострово обратились к депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания от «Единой России» Всеволоду Кондратьеву, в округ которого входит Волчихинский район. Люди попросили донести до краевых властей настоящее положение дел вокруг сельского клуба.

В интернете размещён ролик, в котором говорится, что якобы для детей села нет возможности для творчества. Видео опубликовала партия КПРФ: в нём ребята на фоне аварийного и не работавшего более 10 лет здания читают стихи, в котором просят восстановить ДК.

На самом же деле здание, показанное в ролике, не является клубом больше 10 лет. В Вострово есть работающий клуб, где регулярно идут занятия, но про это коммунисты не говорят, и это здание не показано.

- В Вострово я был неоднократно и ситуацию с местным домом культуры мы обсуждали с жителями, администрацией сельсовета и района, - сказал Всеволод Кондратьев. - На мой взгляд, там нашли оптимальное решение по организации занятий культурой ещё в начале 2000-х годов. Более того, в здании сейчас идёт текущий ремонт: красят пол, стены, там новый потолок, новый котёл для отопления. Восстанавливать старое здание, не использующееся больше 10 лет, не просто нецелесообразно, а даже глупо. По скромным оценкам, вложить пришлось бы не менее 150 млн рублей. Если это вообще возможно при текущем состоянии клуба. От чего предлагают отказаться коммунисты, чтобы направить эти деньги на восстановление старого здания? Впрочем, ничего они не предлагают, пока это просто шум. Политический фейк.

Для сравнения: капремонт достаточно крупной школы №2 в Волчихинском районе, который начался в 2018 году, обошёлся в 28 млн рублей. Таким образом, за упомянутую сумму в 150 млн можно было капитально отремонтировать около 5 школ. Более того, это почти половина бюджета всего Волчихинского района.

Кроме этого, здание, о котором говорили коммунисты, не принадлежит муниципалитету. И вкладывать в него деньги - невозможно по закону.

Также Кондратьев отметил, что вовлекать детей в свою оппозиционную деятельность, фактически эксплуатировать их - крайне некорректно. Этим возмущены и местные жители, которые не хотят, чтобы их детей использовали в политических играх. В правительстве Алтайского края об этой ситуации, безусловно в курсе.

Кроме того, своё возмущение ситуацией высказывали и власти Волчихинского района. По словам главы района Елены Артюшкиной, к ней приходили люди, которые были не согласны с тем, как подана ситуация.

"Буквально напротив этого аварийного здания, через площадь, стоит хороший действующий клуб. И именно в нем проходила встреча Прусаковой с жителями. И на их фотографиях оттуда даже видно, что там сейчас идет ремонт. Зачем нужно было снимать этот ролик? Еще и подвергать опасности детей у аварийного здания?" - говорит Артюшкина.

Впрочем, депутат АКЗС Всеволод Кондратьев уточнил: это не значит, что развитием сферы культуры в районе не нужно заниматься. Существуют программы по оснащению сельских ДК оборудованием, инструментами. И в этом направлении нужно действовать.