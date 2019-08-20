Барнаулец пострадал в жестком ДТП с опрокидыванием автомобиля

Новости 24.08.2019 18:42 184

В Республике Алтай 23 августа произошло ДТП на 45 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс». На месте аварии полицейские обнаружили перевернутое авто.

Как рассказали в ГУ МВД России по Республике Алтай, инцидент произошел в Чемальском районе около 12:00.

По официальным данным, 43-летний житель Барнаула, управляя автомобилем Volvo V70CX, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

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В результате ДТП в медицинское учреждение, с травами различной степени тяжести, госпитализированы водитель и пассажир иномарки – 47-летний житель села Чемал.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено административное расследование. У водителя взят анализ крови на наличие алкоголя. Подробности аварии будут известны позднее.