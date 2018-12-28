Около 8 тысяч семей в Алтайском крае получают пособие за первенца

Ежемесячную выплату за рождения первого ребенка в семье в Алтайском крае получают около 8 тысяч семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По обновленным данным, в 2019 году алтайским семьям уже перечислили 516,2 миллиона рублей.
Сумма выплаты вырастет с 9434 до 9811 рублей
Сумма ежемесячной выплаты в Алтайском крае в 2019 году составляет 9811 рублей. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка, установленного в крае за второй квартал 2018 года.
В Министерстве социальной защиты Алтайского края пояснили, что при определении права на ежемесячную выплату заявитель должен предоставить сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев.
Добавим, ежемесячную выплату предоставляют в случае рождения (усыновления) первого ребенка с 1 января 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 859 рублей на каждого члена семьи.