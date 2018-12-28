Около 8 тысяч семей в Алтайском крае получают пособие за первенца

Новости 24.08.2019 18:15 202

Ежемесячную выплату за рождения первого ребенка в семье в Алтайском крае получают около 8 тысяч семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По обновленным данным, в 2019 году алтайским семьям уже перечислили 516,2 миллиона рублей.

В Алтайском крае на 377 рублей увеличится размер выплаты за первенца Новости 28.12.2018 18:15 Сумма выплаты вырастет с 9434 до 9811 рублей 653

Сумма ежемесячной выплаты в Алтайском крае в 2019 году составляет 9811 рублей. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка, установленного в крае за второй квартал 2018 года.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края пояснили, что при определении права на ежемесячную выплату заявитель должен предоставить сведения о доходах за последние 12 календарных месяцев.

Добавим, ежемесячную выплату предоставляют в случае рождения (усыновления) первого ребенка с 1 января 2018 года, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения - 14 859 рублей на каждого члена семьи.