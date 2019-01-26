Яровое вошло в ТОП самых популярных озер России в 2019 году

Новости 24.08.2019 17:38 225

Сервис бронирования отелей, квартир и домов для путешественников Tvil.ru узнал, какие озера больше всего привлекают туристов для отдыха в летние выходные в 2019 году.

Российский агрегатор обнародовал шестерку самых популярных направлений: озера Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Ладожское озеро в Республике Карелия, соленые озера Оренбуржья, озера Байкал в Иркутской области и Яровое в Алтайском крае.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых на озерах летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1.7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке, дороже - в Лахденпохье.

Алтайский край стал одним из 10 желанных для туристов регионов Новости 26.01.2019 11:02 Рейтинг подготовили по данным «раннего» бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 598

Известно, если в этом году туристы забронируют проживание в Алтайском крае в среднем на 2 ночи, то на аренду жилья потратят 2,4 тысяч рублей.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.