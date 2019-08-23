Барнаульцы обсуждают в Сети фонтан-голубятню с мертвыми птицами

Новости 24.08.2019 17:03 195

Жители Барнаула в очередной раз выразили возмущение состоянием фонтана, который находится в центре города на пересечении улицы Молодёжная и проспекта Красноармейский.

В фонтане замечено большое количество мертвых голубей и других отходов. В социальной сети идет бурное обсуждение этой темы.

«Неужели трудно взять под контроль такие городские места, куда хотелось бы приходить с детьми и просто гулять всем людям. Территория загажена, по ней даже просто ходить противно. Не хватает бомжа, который в нем будет сидеть и мыться», – негодуют подписчики группы Barnaul22 «ВКонтакте».

Дело в том, что на самой площадке жители прикармливают птиц и их здесь развелось довольно много. К слову, загрязнение этого фонтана-голубятни происходит каждый год. Горожане недоумевают, почему власти не следят за чистотой на объекте.