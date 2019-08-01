Новоселы барнаульских новостроек остались без дорог

Новости 24.08.2019 16:00 203

Жильцы ЖК «Адмирал» на проезде Северный Власихинский жалуются на отсутствие нормального подъезда к домам, передает «Алтайский портал недвижимости».

Один из жителей жилого комплекса рассказал, что проезд от улицы Ускова до его дома уже две недели перегорожен кучами с песком.

«Грунтовую дорогу по ул. Сиреневой, от пересечения с ул. Балтийской на днях перекрыли представители строящегося ЖК «Матрешки», мотивируя это тем, что их оштрафовала администрация за загрязнение ул. Балтийской», - отметил барнаулец.

По его словам, на данный момент осталась одна ухабистая дорожка на ул. Попова, которую перекрывают при проведении концертов и соревнований в спорткомплексе «Темп».

«Попасть к себе домой мы можем только пешком. Но, если что-то случится, то к нам не смогут проехать машины экстренных служб. Помогите пожалуйста!», - просит обратить внимание на бездействие застройщиков житель ЖК.

Кстати, жильцы соседних дворов напомнили, что у них к домам по ул. Солнечная поляна, 103, 105 и 111 также до сих пор не проложена дорога, хотя объекты сдали еще в 2015-м году.

Причем застройщики не исправляют ситуацию, а только говорят, что по проекту они обязаны строить только дворовые проезды, а квартальные - удел городской администрации.