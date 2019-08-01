Бийчан напугала стая бездомных собак на детской площадке

Новости 24.08.2019 15:17 179

Безнадзорные собаки хозяйничают на детской спортивной площадке в наукограде. Об этом интернет-пользователи сообщили в паблике «Инцидент Бийск» ВКонтакте.

«В районе 46 училища разгуливает вот такая толпа собак! Когда тут на площадке гуляют дети. Не дай бог кого-нибудь укусят», – пишет очевидец в соцсети.

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На фотографии видно, что рядом с баскетбольным полем, по которому на велосипедах катаются подростки, бродят по меньшей мере пять крупных псов.

Это не первый инцидент, где местные жители жалуются на опасное соседство с бродячими собаками.

Ранее сообщалось, в горадминистрации местных жителей призывают отправлять заявку на отлов в управление ЖКХ.

Бийчане бьют тревогу, ведь стая бездомных животных может напасть на ребенка, который не сможет отбиться от агрессивных животных.