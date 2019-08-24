Жители алтайского села жалуются на канализационные ручьи

Новости 24.08.2019 14:28 42

В алтайском селе Косиха нередко возникают коммунальные ручьи, связанные с тем, что канализация дает сбой. В населенном пункте одновременно случается порядка 30-35 порывов на водопроводе, пишет «Аиф-Алтай».

По словам местных жителей, в МУП «Коммунальные системы» нет в достаточном количестве техники, порывы могут ремонтировать по полтора-два месяца. Денежных средств на закупку и замену новых труб у предприятия тоже нет.

Особенно часто подобные «ароматные» ручьи текут на улице Мира страдают в основном жители трех домов – №9 ,11 и 13.

«У меня, например, мокрые стены погреба, возле соседки образовалось болото. У других соседей канализацию затопило и пол-огорода - намокла тыква», - рассказала корреспонденту АиФ-Алтай жительница Косихи Зинаида Култышева.

По ее словам, из-за постоянных протечек посередине улицы образовалась широкая и глубокая промоина, в которой вполне мог утонуть ребенок.

Жители алтайского села четыре года бунтуют против «зловонного завода» Новости 18.07.2019 13:30 На следующей неделе состоится заседание суда, которое может стать определяющим 2165

«На этой улице труба рвется буквально через каждые два-три метра. Мы раскопаем, отремонтируем, и опять порыв. В коммунальном хозяйстве нет техники для ремонта, кроме УАЗа и автокрана для замены глубинных насосов», - сообщил главный инженер МУП «Коммунальные системы» Никита Карманов.

Как отметил глава администрации Косихинского района Константин Татарников, «Коммунальные системы» работают в убыток и вполне могут подойти к банкротству, как и предыдущее коммунальное предприятие.

Местные власти уверяют, что в этом году они все же смогут закупить трубу для улицы Мира.

«Трубу возьмем в долг с рассрочкой платежа, потом постепенно рассчитаемся. Замена начнется на следующей неделе», - отметил глава.