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Крупную контрабанду игрушек задержали в Алтайском крае

Новости
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В Барнаул пытались ввезти  крупную контрабанду игрушек. Но весь объем нелегального товара задержали, сообщает пресс-служба алтайской таможни.

Товар состоял из партии детских игрушек китайской фирмы «NINJAGO»  и «Hello Kitty». Когда таможенники осматривали эту партию, у них появились сомнения насчет законности использования данных товарных знаков, говорится в сообщении пресс-службы.

«К выводу о контрафактности вышеуказанных товаров пришли таможенные эксперты по результатам проведенных экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент, в числе задержанной контрабанды находятся 3792 детских конструктора, а также 336 музыкальных игрушечных инструментов. Они были изъяты.

В результате проведенных проверок, в отношении барнаульского предпринимателя возбуждено два административных дела. Сумма предотвращенного ущерба от незаконного использования зарегистрированных товарных знаков составила более 3 млн рублей, передает пресс-служба.

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Автор: Политсиб.ру

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