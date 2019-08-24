Крупную контрабанду игрушек задержали в Алтайском крае

В Барнаул пытались ввезти крупную контрабанду игрушек. Но весь объем нелегального товара задержали, сообщает пресс-служба алтайской таможни.
Товар состоял из партии детских игрушек китайской фирмы «NINJAGO» и «Hello Kitty». Когда таможенники осматривали эту партию, у них появились сомнения насчет законности использования данных товарных знаков, говорится в сообщении пресс-службы.
«К выводу о контрафактности вышеуказанных товаров пришли таможенные эксперты по результатам проведенных экспертиз», - говорится в сообщении ведомства.
На данный момент, в числе задержанной контрабанды находятся 3792 детских конструктора, а также 336 музыкальных игрушечных инструментов. Они были изъяты.
В результате проведенных проверок, в отношении барнаульского предпринимателя возбуждено два административных дела. Сумма предотвращенного ущерба от незаконного использования зарегистрированных товарных знаков составила более 3 млн рублей, передает пресс-служба.
Сибирской таможней в 2018 году возбуждено более 20 тысяч дел об административных правонарушениях