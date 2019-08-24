В Алтайском крае установлена чрезвычайная пожароопасность

С 24 по 26 августа в Каменском и Тальменском районах Алтайского края ожидается чрезвычайная пожароопасность. Речь идет о 5-м классе горимости.
По словам специалистов, возможность возникновения природных пожаров крайне высока.
Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендуется усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением.
Прогноз дан на 17, 18 и 19 августа
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем.