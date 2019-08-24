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В Алтайском крае установлена чрезвычайная пожароопасность

Новости
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С 24 по 26 августа  в Каменском и Тальменском районах Алтайского края ожидается чрезвычайная пожароопасность. Речь идет о 5-м классе горимости.

По словам специалистов, возможность возникновения природных пожаров крайне высока.

Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендуется усилить контроль подведомственных территорий для предотвращения пожаров, активизировать разъяснительную работу с населением.

МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров

МЧС Алтайского края объявило штормовое предупреждение в связи с угрозой пожаров

Новости

Прогноз дан на 17, 18 и 19 августа

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В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнем.

Автор: Политсиб.ру

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