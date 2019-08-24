Мэрию обязали восстановить взорвавшийся дом семьи из Рубцовска

Новости 24.08.2019 12:17 91

Жители Рубцовска рискуют провести зиму в бане. Дело в том, что администрация города не торопиться восстанавливать их дом, незаконно снесенный после взрыва бытового газа.

Как сообщает портал «вРубцовске.ру», на днях суд обязал городскую мэрию полностью восстановить снесенную ранее квартиру рубцовчан.

Установлено, что именно, в результате незаконных действий администрации Рубцовска причинен вред имуществу истца Малюкова Павла, нарушено его право собственности на объект недвижимости в виде лишения его владения данным жилым помещением, его изъятия посредством его демонтажа.

Семья из Рубцовска вынуждена жить в бане после сноса дома Новости 12.08.2018 22:50 Осенью прошлого года дом снесли после из-за взрыва газа 458

Напомним, история тянется с октября 2017 года. Своего жилья и другого нажитого имущества рубцовчане лишились по вине соседей. В результате взрыва газа в соседней квартире, их жилье, с нарушением норм, было признано аварийным и по решению городской Администрации, было снесено.

Так, семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, вынужденно обосновалась в бане на своем участке, но, после серии публикаций в СМИ, помощь пострадавшим оказала ПП «Единая Россия», оплатив семье съемную квартиру на год. До окончания оплаченного периода, по словам главы семьи Павла Малюкова, остался один месяц.

Важно отметить, что снесенное жилье было приобретено на средства материнского капитала и частично, в ипотеку. Пострадавшие обращались в различные инстанции, но результата так и не добились.