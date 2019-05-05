Акция «Ночь кино» пройдет на четырех площадках в Барнауле

Новости 24.08.2019 10:50 166

Алтайский край присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Она пройдет в ночь с 24 на 25 августа, сообщают пресс-службе регионального правительства.

С 17:00 всем желающим покажут три фильма, показ будет бесплатным. Какое кино будут смотреть зрители, выбрали с помощью голосования. Были выбраны: «Домовой», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел - 2», «Балканский рубеж».

В Барнауле «Ночь кино» планируется провести в кинотеатрах «Премьера» и «Мир», а также на площадке у торгового центра «Арена» и в парке «Барнаульская крепость».

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Уже известно, что помимо кинопоказов для зрителей подготовили мастер-классы, викторины, конкурсы, розыгрыши, подарки, выставки, интерактивные программы. Подробная программа размещена на сайте Министерства культуры Алтайского края.

Сообщается, что бесплатные показы фильмов пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске, Поспелихинском, Романовском, Кулундинском, Благовещенском, Завьяловском, Быстроистокском, Троицком и Мамонтовском районах.

«Ночь кино» приурочена к ежегодному празднованию Дня российского кино, который отмечают 27 августа. Организаторами всероссийской акции выступают Министерство культуры РФ, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), портал «Культура.РФ», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.