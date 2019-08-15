Алтайскому подростку дали 9 лет колонии за зверское убийство двух рабочих

В Алтайском крае 16-летний житель Тальменского района признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью.
По информации Следкома, трагедия произошла в вечернее время в ноябре 2018 года в селе Ларичиха в помещении филиала Тальменской школы искусств, когда между двумя рабочими подрядной организации и осужденным в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд
И.о.помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова рассказала, что в ходе ссоры один из мужчин нанес подростку удар кулаком по лицу, после чего они вынесли его из помещения.
«Через некоторое время несовершеннолетний вернулся в здание и, движимый чувством мести, деревянной палкой, а затем металлическим смесителем от крана и фрагментом доски, проявляя исключительную безжалостность, причинил мужчинам множественные телесные повреждения в область жизненно-важных органов», - говорится в сообщении ведомства. Рабочие скончались на месте происшествия.
Более того, следователи установили причастность подростка к совершению еще одного преступления. Как оказалось, он избил местного жителя, причинив ему средней тяжести вред здоровью.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.