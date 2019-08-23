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«Почта России» объяснила инцидент с задержкой писем в Барнауле

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Жители Барнаула жалуются на неполучение писем, посылок и извещений. По словам горожан, сотрудники «Почты России» задержали рассылку корреспонденции на три недели, пишет «МК на Алтае».

Как выяснилось, барнаульское почтовое мини-отделение закрылось на длительное время по причине отсутствия единственного работника. На дверях написано: «Сотрудник на больничном, почта не работает».

Жители Барнаула рассказали, что обращались на горячую линию. Операторы уверяли их, что почта работает, все в порядке. Но по факту можно было наблюдать лишь мольберт с надписью «сотрудник выйдет в пятницу». По словам очевидцев, это длилось три пятницы подряд.

По информации СМИ, в центральном почтовом отделении утверждают, что сотрудника просто некем заменить в  летний сезон отпусков. Причем согласно плану к осени начнут набирать новые кадры.

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«Всегда в летний период времени есть такой вариант, потому что все уходят в отпуска, у всех дачи, огороды и так далее. И мы можем наблюдать отток кадрового персонала. Ну, сейчас сентябрь наступает, мы сейчас работаем активно с вузами, ссузами, привлекаем студентов, проводим профориентационные мероприятия», - заявила главный специалист по корпоративным коммуникациям Алтайского филиала Почты России Евгения Нагих.

По данным источника издания, в барнаульском отделении «Почты России» сотрудников не хватает круглый год. Основная причина дефицита кадров заключается в низких зарплатах, 5-13 тысяч рублей.

Официальный комментарий от Почты России: «УФПС Алтайского края сообщает, что почтовое отделение начнет свою работу в штатном режиме 23 августа 2019 года. Напомним, график работы отделения: вторник - суббота с 10.00 до 18.30, воскресенье и понедельник - выходные дни. Отделение временно не работало из-за отсутствия штата по причине отпуска и больничного листа сотрудников».

Автор: Политсиб.ру

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