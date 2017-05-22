Алтайские чиновники оказались одними из самых бедных в России

Новости 23.08.2019 18:00 104

РБК опубликовал исследование, в котором проанализировал данные Росстата о зарплатах чиновников и их плотности в регионах РФ за 2018 год.

Согласно результатам анализа, средняя зарплата муниципальных служащих в Алтайском крае составляла 21,7 тысяч рублей, как и в Курганской области. Таким образом, Алтайский край вошел в десятку регионов с самой низкой зарплатой мунслужащих. Ниже зарплаты чиновников лишь в четырех субъектах РФ:

Кировской области – 21,6 тысяч рублей;

Ингушетии – 20,4 тысяч;

Карачаево-Черкесской Республике – 20,1 тысяч;

Псковской области – 18,1 тысяч.

Алтайский край стал единственным регионом Сибирского федерального округа, который вошел в десятку аутсайдеров по уровню зарплат муниципальных служащих. Отметим, впрочем, что если рассматривать отношение уровня зарплат чиновников к уровню средней зарплаты по субъектам РФ, то край в последнюю десятку вовсе не попадет.

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По плотности чиновников в десятку лидеров попала Республика Алтай, где на тысячу человек приходится 9,34 чиновника. Республика заняла четвертое место, уступив:

Магаданской области 10,47 человек;

Ямало-Ненецкому автономному округу – 10,56 человек;

Чукотскому автономному округу – 14,28 человек.

Возможно, раздутость чиновничьего аппарата республики обусловлена как раз ее малолюдностью. Население проживает не компактно, однако государственные и муниципальные услуги должны быть доступны даже в самых маленьких поселениях.