РБК опубликовал исследование, в котором проанализировал данные Росстата о зарплатах чиновников и их плотности в регионах РФ за 2018 год.
Согласно результатам анализа, средняя зарплата муниципальных служащих в Алтайском крае составляла 21,7 тысяч рублей, как и в Курганской области. Таким образом, Алтайский край вошел в десятку регионов с самой низкой зарплатой мунслужащих. Ниже зарплаты чиновников лишь в четырех субъектах РФ:
Алтайский край стал единственным регионом Сибирского федерального округа, который вошел в десятку аутсайдеров по уровню зарплат муниципальных служащих. Отметим, впрочем, что если рассматривать отношение уровня зарплат чиновников к уровню средней зарплаты по субъектам РФ, то край в последнюю десятку вовсе не попадет.
По плотности чиновников в десятку лидеров попала Республика Алтай, где на тысячу человек приходится 9,34 чиновника. Республика заняла четвертое место, уступив:
Возможно, раздутость чиновничьего аппарата республики обусловлена как раз ее малолюдностью. Население проживает не компактно, однако государственные и муниципальные услуги должны быть доступны даже в самых маленьких поселениях.