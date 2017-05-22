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Алтайские чиновники оказались одними из самых бедных в России

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РБК опубликовал исследование, в котором проанализировал данные Росстата о зарплатах чиновников и их плотности в регионах РФ за 2018 год.

Согласно результатам анализа, средняя зарплата муниципальных служащих в Алтайском крае составляла 21,7 тысяч рублей, как и в Курганской области. Таким образом, Алтайский край вошел в десятку регионов с самой низкой зарплатой мунслужащих. Ниже зарплаты чиновников лишь в четырех субъектах РФ:

  • Кировской области – 21,6 тысяч рублей;
  • Ингушетии – 20,4 тысяч;
  • Карачаево-Черкесской Республике – 20,1 тысяч;
  • Псковской области – 18,1 тысяч.

Алтайский край стал единственным регионом Сибирского федерального округа, который вошел в десятку аутсайдеров по уровню зарплат муниципальных служащих. Отметим, впрочем, что если рассматривать отношение уровня зарплат чиновников к уровню средней зарплаты по субъектам РФ, то край в последнюю десятку вовсе не попадет.

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По плотности чиновников в десятку лидеров попала Республика Алтай, где на тысячу человек приходится 9,34 чиновника. Республика заняла четвертое место, уступив:

  • Магаданской области 10,47 человек;
  • Ямало-Ненецкому автономному округу – 10,56 человек;
  • Чукотскому автономному округу – 14,28 человек.

Возможно, раздутость чиновничьего аппарата республики обусловлена как раз ее малолюдностью. Население проживает не компактно, однако государственные и муниципальные услуги должны быть доступны даже в самых маленьких поселениях.

Автор: Политсиб.ру

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