В последние дни лета Алтайский край ждет жара до 29 градусов

Новости 23.08.2019 18:30 53

Если еще недавно в Алтайском крае было прохладно и дождливо, то уже совсем скоро в регион вернется по-настоящему летняя погода. Жителей края ожидают преимущественно солнечные дни при температуре около 29˚С.

Уже в субботу, 24 августа, погода начнет заметно меняться в лучшую сторону. Причем с каждым днем столбики термометров будут показывать более высокие отметки.

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Так, в восточных и предгорных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман. В утренние часы местами туман. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +26˚С. В Барнауле преимущественно без осадков. Утром возможен туман. Днем будет +21˚С… +23˚С.

25 августа - переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с с усилением до 13 метров в секунду. Температура днем +22˚С… +27˚С. В Барнауле без осадков. Температура воздуха днем +23…+25 градусов.

26 августа преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура днем +24˚С… +29˚С. В Барнауле – также без осадков. Ночью будет +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.