Ревнивого барнаульца осудили условно за «шпионскую» авторучку

Новости 24.08.2019 9:10 150

Житель Барнаула, который через интернет-магазин заказал шариковую авторучку со встроенной в ее корпус видеокамерой, получил условный срок.

«Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина», - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе предварительного следствия 45-летний мужчина пояснил, что использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене.

Свою вину барнаулец полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с ограничением на два с половиной года.