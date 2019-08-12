О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Ревнивого барнаульца осудили условно за «шпионскую» авторучку

Новости
150
0

Житель Барнаула, который через интернет-магазин заказал шариковую авторучку со встроенной в ее корпус видеокамерой, получил условный срок.

«Данное устройство относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а его использование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина», - пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе предварительного следствия 45-летний мужчина пояснил, что использовал ручку в качестве камеры слежения за женой, которую подозревал в измене.

Свою вину барнаулец полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с ограничением на два с половиной года.

Жителя Барнаула оштрафовали за торговлю «шпионскими» очками

Жителя Барнаула оштрафовали за торговлю «шпионскими» очками

Новости

Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей

592

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000