Всему голова: «Рубцовский хлебокомбинат» может возобновить работу

Новости 23.08.2019 17:40 76

«Рубцовский хлебокомбинат», новость об остановке которого появилась 1 июля текущего года, может возобновить производство. Об этом сообщает издание «Местное время». Из-за прекращения работы акционерного общества, почти двести человек остались без работы.

Проблемное Рубцовское предприятие было куплено местными предпринимателями Сергеем Левичевым и Алексеем Школиным.

В результате оценки экономического и технического состояния комбината, были учтены варианты по возможной модернизации и оптимизации издержек предприятия. Сейчас новые собственники уже приступили к первичной оптимизации технологических процессов и подготовке к запуску производства.

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«Для нас, как и для всех рубцовчан, хлебокомбинат прежде всего социально значимое предприятие. Чего греха таить – нам тоже не хотелось прощаться с любимым хлебом, сделанным по ГОСТу, с пряниками и кондитерскими изделиями, произведенными из натуральных продуктов без химии. В то же время мы постарались просчитать экономические и производственные риски, трезво оценить свои возможности, после чего приняли решение о приобретении активов. Предстоит большая работа по модернизации предприятия, поиску новых рынков сбыта. Для этого у нас есть все возможности и желание. Также не может не радовать, что сохранился костяк коллектива, ведь главное в проиводстве это люди», – рассказывает Сергей Левичев.

Также высказался Алексей Школин, который сказал, что сейчас необходимо заняться мероприятиями по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

«Нужна оптимизация кадров, организация бережливого производства. При правильном подходе можно в разы повысить эффективность службы маркетинга. Есть идеи для развития. Работы много, но мы ее не боимся», – объяснил он.

Работа на комбинате должна возобновиться к октябрю.