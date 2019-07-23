Как будут отмечать День города-2019 в Барнауле?

Новости 23.08.2019 17:10 141

День города Барнаула в этом году состоится 7 сентября. Программа празднования включает в себя множество мероприятий.

Торжественное открытие Дня города состоится в 13.00 на площади Сахарова, здесь будут проводиться театрализованные представления. На главной сцене города выступят лучшие творческие коллективы Барнаула и Алтайского края.

Известно, что 7 сентября пройдет финал конкурса красоты и таланта «Мисс Барнаул-2019». За победу будут бороться самые красивые девушки краевого центра. Завершатся мероприятия эстрадной программой «Барнаул зажигает звезды».

День города в Барнауле пройдет в безалкогольном формате Новости 23.07.2019 12:05 Свое 289-летие краевая столица отметит 7 сентября 740

Как сообщает городская администрация, в полдень откроется творческая площадка на набережной реки Оби. На смотровых площадках лестницы Нагорного парка расположится художественная выставка, также здесь пройдет спортивный марафон и мастер-класс по изготовлению керамики.

В 16 часов над акваторией реки Оби пройдут демонстрационные полеты летчиков и спортсменов-парашютистов барнаульского авиационно-спортивного клуба и ДОСААФ России.

Большая праздничная программа будет организована в парке культуры и отдыха «Центральный». В старейшем парке краевой столицы будет представлена большая выставка цветов и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Как говорится в сообщении мэрии, познакомиться с традициями и творчеством разных народов, живущих в Барнауле можно будет на Нулевом километре, где пройдет традиционный фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».

На площади Советов в 11 часов откроется программа «Барнаул спортивный – город чемпионов». В 12.30 стартует «Кросс Нации». Завершит праздничный день Международный турнир по профессиональному боксу «Великий бой на великом Алтае».

В 22 часа День города увенчается праздничными фейерверками.