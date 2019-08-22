«Ашан» прокомментировал слухи о закрытии барнаульских гипермаркетов

Новости 23.08.2019 16:05 533

Петиция с призывом не закрывать гипермаркеты «Ашан» в Барнауле появилась накануне на change.org. В этот день некоторые СМИ Алтайского края сообщили о том, что магазины «Ашан» в Барнауле планируют закрыть в октябре. Представитель «Ашана» заявил, что эта информация – неофициальная, магазины ждут посетителей.

«Мы не хотим, чтобы Ашан закрылся, потому что там множество уникальных товаров, хорошие цены и сервис. Город и его жители сильно пострадают от закрытия магазинов этой торговой сети! Не дадим закрыться Ашану! Мы надеемся, что руководство гипермаркета примет решение не уезжать из Барнаула и дальше радовать людей своим ассортиментом и удобством», – гласит текст петиции.

Напомним, что официальных заявлений «Ашаном» пока сделано не было, Представитель компании на флампе не подтвердил, но и не опроверг информацию о закрытии магазинов.

«Политсибру» связался с одним из сотрудников барнаульского «Ашана», тот сообщил, что магазин работает в штатном режиме, открыт рекрутинг, принимают новых сотрудников и строят планы на будущее.

Впрочем, даже если сведения о закрытии магазинов сети в Барнауле верны, то петиции вряд ли повлияют на решение руководства «Ашана» об уходе с барнаульского рынка, поскольку единственная возможность убедить французский гипермаркет остаться – это голосовать за него «рублем».

Ранее СМИ писали, что с начала года из «Ашана» (данные приведены по всей сети на территории РФ) уволилось 5 тысяч человек из 40 тысяч штата компании, выручка упала на 8,5% и закрылось 30 магазинов. Также озвучивался инсайд о том, что торговая сеть может уйти из России, как уже ушла из Италии и Вьетнама. Сегодня появилась информация (также неофициальная) о закрытии единственного «Ашана» в Красноярске.

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В 2015 году, когда открывался первый в Барнауле «Ашан», пресс-служба краевого правительства приводила слова генерального директора «Ашан-Россия» Вилельма Убнера: «В новом магазине 320 сотрудников – все это жители Алтайского края, за исключением двух человек: директора гипермаркета и руководителя сектора».

Таким образом, закрытие двух барнаульских «Ашанов» может лишить работы примерно 600 человек. И это на фоне едва стабилизировавшихся (по последним данным статистики) показателей безработицы в Алтайском крае.