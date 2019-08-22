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Сергея Ларейкина накажут по партийной линии за срыв заседания Думы Бийска

Новости
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Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько высказался по поводу несостоявшегося 22 августа заседания гордумы в Бийске, на котором должны были рассмотреть вопрос о лишении полномочий депутатов, совершивших ошибки в декларациях о доходах.

По словам депутата АКЗС, события в Бийской Думе свидетельствует о ненадлежащей подготовке руководства к рассмотрению важных вопросов повестки сессии. 

«Данная ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие решения в соответствии с положением о партийных взысканиях. Сергей Ларейкин как руководитель местного отделения приглашен на заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия», которое состоится 28 августа», - заявил Голобородько.

Непроработанность вопроса повестки заседания со стороны аппарата и профильного комитета, о которой говорят в Думе, по его словам, не может оправдывать дестабилизацию работы представительного органа местного самоуправления.

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Руководитель регионального исполкома партии обращает внимание, что уход с заседания Думы, несоблюдение всех необходимых процедур — это и проявление неуважения к коллегам по Думе, всем присутствующим на заседании. Это ведет к дискредитации образа депутата и партии в целом. 

«Мы понимаем: фракция для защиты интересов местного самоуправления в целом и депутатского корпуса в частности пошла на крайние меры, что позволило сохранить Думу в прежнем составе. Однако до кризиса ситуацию можно было и не доводить. Сегодня по вопросу о прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения при заполнении деклараций, у нас есть четкая позиция», - сказал Голобородько.

Он также заострил внимание на необходимости учета при рассмотрении вопроса поправки в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», касающиеся мер ответственности за несущественные неточности в декларациях о доходах муниципальных депутатов.

В поправке предусматриваются дифференцированные меры ответственности за несущественные неточности в декларациях муниципальных депутатов (предупреждение депутата, лишение его работы в муниципальном собрании на постоянной основе и другие), а не только прекращение полномочий. В июле 2019 года поправки были приняты Госдумой («за» проголосовали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР), их одобрил Совет Федерации, подписал Президент России, затем они вступили в силу.

Теперь необходимо привести в соответствие с федеральным региональное законодательство. Алтайское краевое Заксобрание будет рассматривать данный вопрос на ближайшей сессии 29 августа. Порядок применения ответственности будет регламентирован и в муниципальных правовых актах, которые должны будут приниматься после вступления в силу краевого закона. 

«Соответственно, принимая во внимание то, что новая редакция федерального закона уже не предписывает обязательное лишение мандата за несущественные неточности в декларациях, и в ближайшее время региональное законодательство будет приведено в соответствии с этой нормой, необходимо рассматривать данный вопрос с учетом новых обстоятельств», - подытожил Денис Голобородько.

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Разбираем правовую коллизию вокруг сорванного заседания Бийской гордумы

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

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