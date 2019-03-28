В Барнауле разбился рабочий, упав с пятого этажа строящегося дома

Новости 23.08.2019 15:40 124

В Барнауле разбился рабочий, упав с пятого этажа строящегося дома. О происшествии сообщили в региональном следственном комитете.

ЧП произошло 22 августа. Установлено, что 41-летний бетонщик перед падением находился на пятом этаже строящегося дома. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. По факту смерти рабочего проводится проверка.

«Мужчина осуществлял работы по гидроизоляции швов водоотводов по гражданско – правовому договору, заключенному с одним из обществ с ограниченной ответственностью - подрядчиком строительного объекта», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным «Политсибру», подрядчиком строительного объекта является компания «Алькон», которая оказывает и предоставляет услуги по монтажу и установке пластиковых окон.

Следователям теперь предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также проверить соблюдались ли на стройке техника безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.