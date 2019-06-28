Алтайский край снова отличился в реализации майских указов

Новости 23.08.2019 14:20 268

Только четыре региона России достигли целевых значений по всем категориям работников бюджетной сферы за первую половину 2019 года. В число регионов-отличников, выполнивших майские указы президента России Владимира Путина, вошел Алтайский край, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Кроме Алтая, показатель выполнили Ленинградская и Пензенская области и Чеченская Республика. Остальные регионы страны отклонились от показателей хотя бы по одной из 12 категорий работников.

Майские указы от 2012 к 2018 году предполагают увеличение средних зарплат в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала. Их зарплаты должны были достичь 100% от среднего уровня заработной платы по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников до 200%.

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По итогам 2018 года указанного значения по зарплатам смогли добиться только 16 регионов.

Хуже всего регионы справились с исполнением указов, касающихся оплаты труда педагогов дошкольных организаций, к которым относятся детские сады и ясли. Из 85 регионов за первое полугодие целевые значения удержали только Белгородская область (103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область (101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).

Однако, Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число исполнителей указов по всем категориям работников.

Что касается зарплат врачей, то несмотря на активный мониторинг за ними со стороны местных властей, в 24 регионах двукратного роста не произошло. Кроме того, в 14 регионах оплата труда среднего медперсонала не смогла сравниться со средней по региону, а в 46 регионах в принципе не смогли повысить зарплаты младшего медперсонала.

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Повышение зарплат медработников в 2018 году, по мнению Счетной палаты, носило формальный характер и происходило за счет сокращения младшего медперсонала. Известно, что число медсестер и санитаров за прошлый год сократилось по стране на 137 тыс. человек за год (примерно на 32%) и составила 287 тыс.

В 2019 году численность младшего персонала продолжила сокращаться и по итогам первой половины текущего года составила уже 268 тыс. работников.

В 2018 году, после переизбрания Владимира Путина на четвертый срок, были озвучены новые майские указы без повышения зарплат работникам.

Сразу несколько источников, после заседания по Нацпроектам сообщали, что многие главы регионов приняли решение специально «валить» майские указы для внесения корректировок на федеральном уровне, которые предполагают дотации. Известно, что с учетом данных Росстата, Минтруд взаимодействует с федеральными министерствами и региональными властями по вопросам, касающимся сохранения зарплат в соответствии с указами президента. Федеральным бюджетом предусмотрены дотации регионам в объеме по 100 млрд рублей.

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Для мониторинга исполнения майских указов в части зарплат бюджетников был введен отдельный показатель — среднемесячная начисленная зарплата наемных работников в организациях, у ИП и физлиц (фактически средняя зарплата с учетом занятых у ИП и в неформальном секторе). Именно этот индикатор средней зарплаты в регионе применяется для анализа выполнения майских указов по повышению зарплат бюджетников. Его значения за первое полугодие 2019 года были размещены Росстатом 16 августа. Если средние зарплаты в обычном понимании (оплата труда на средних и крупных предприятиях) по итогам первого полугодия 2019 года составили 46,3 тыс. рублей, то «майский» индикатор на 13,5% меньше — 40 тыс. рублей.