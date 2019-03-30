«Хочешь – сей, а хочешь – куй»: где и на чем можно хорошо заработать в Сибири?

Рейтинги 23.08.2019 13:15 461

По данным Алтайкрайстата, реальные доходы населения в первой половине 2019 года сократились на 3,5%. Алтайский край по-прежнему остается единственным регионом Сибирского фдерального округа, в котором средняя зарплата не дотягивает даже до 30 тысяч рублей. Самые высокие заработки здесь – в сфере финансовой и страховой деятельности (46 тысяч рублей в среднем), а самые низкие – в области общественного питания и гостиничного бизнеса (17,5 тысяч рублей).

Кому в Сибири жить хорошо?

«Политсибру» решил выяснить, как обстоят дела в прочих субъектах РФ, входящих в СФО и составить их зарплатный рейтинг с указанием наиболее и наименее перспективных областей деятельности. С этой целью были проанализированы опубликованные накануне данные Новосибирскстата о среднемесячной зарплате в регионах СФО за прошедшее полугодие.

В состав СФО входят пять областей, три республики и два края. Что символично – именно края как открывают, так и замыкают рейтинг регионов.

Красноярский край

Уверенно лидирует по уровню средней зарплаты, составляющей почти 49 тысяч рублей . Кроме того, край является единственным регионом СФО, где существуют зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей. Так, 108 тысяч здесь зарабатывают в области добычи полезных ископаемых. Кроме того, край стал одним из четырех регионов СФО, где в топ высокооплачиваемых сфер входит научная, профессиональная и техническая деятельность (свыше 62 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты наблюдаются в общепите и гостиничном бизнесе – 27 тысяч рублей.

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Иркутская область

Средняя зарплата здесь составляет 45 тысяч рублей . Наиболее высокооплачиваемой деятельностью, как и в Красноярском крае, выступает добыча полезных ископаемых – зарплаты в этой сфере достигают 95 тысяч рублей. Также хорошо оплачивается научная и техническая деятельность – почти 60 тысяч рублей получают профессионалы данного направления. Самые низкие зарплаты в регионе зафиксированы в гостиничной деятельности и общепите – 22 тысячи рублей. Интересной особенностью Иркутской области оказались весьма высокие заработки в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства – почти 43 тысячи рублей в среднем. Отметим, что в прочих, входящих в СФО субъектах РФ, зарплаты в данной сфере не достигают даже 30 тысяч рублей и нигде больше эта область деятельности не входит в топ высокооплачиваемых работ.

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Томская область

Средняя зарплата по области – 43 тысячи рублей . Передовой отраслью, как и у предыдущих лидеров рейтинга, выступает добыча полезных ископаемых, здесь зарабатывают порядка 85 тысяч рублей. А вот научную работу в «студенческом городе» опередила деятельность в области информации и связи, где заработок составляет 62 тысячи рублей, что является самым высоким в СФО показателем для данной деятельности. В других регионах Сибири он нигде не достигает даже 60 тысяч рублей. Наименее доходным занятием также является работа в области общественного питания и гостиничной деятельности.

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Кемеровская область

На Кузбассе в среднем зарабатывают 41 тысячу рублей в месяц. Добыча полезных ископаемых приносит занятым в ней работникам по 60 тысяч рублей ежемесячно. Научно-техническая и профессиональная деятельность также входит в список наиболее высокодоходных отраслей – средняя зарплата здесь достигает почти 52 тысяч рублей. Предприятия общественного питания и гостиницы являются наименее доходными участками работы – средняя зарплата здесь составляет 22 тысячи рублей.

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Республика Хакасия

Республика демонстрирует средний показатель по зарплате в размере 39,5 тысячи рублей . Здесь самыми высокодоходными сферами являются обеспечение электроэнергией, паром и газом (53 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (52 тысячи рублей). Самая низкая зарплата наблюдается в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства и составляет около 21 тысячи рублей.

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Республика Тыва

Средняя зарплата в республике – 39 тысяч рублей . Безусловным лидером выступает сфера финансов и страхования. Хакасия – единственный регион СФО, где зарплаты в данной области превышают 70 тысяч рублей. В тройку наиболее доходных входит добыча полезных ископаемых (58 тысяч рублей), а также государственное управление, военная безопасность и социальное обеспечение (48 тысяч рублей). Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (включая охоту и рыболовство) – менее 16 тысяч рублей. Это – наиболее низкая зарплата в данной отрасли среди всех регионов Сибири.

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Новосибирская область

Средняя зарплата по области составляет 37 тысяч рублей . Наиболее доходна финансовая и страховая деятельность, со средней зарплатой 66 тысяч рублей. На втором месте – деятельность в области информации и связи – в среднем, здесь зарабатывают 58 тысяч рублей в месяц. Ниже всего среднемесячный заработок в общепите и гостиничном бизнесе, составляющий 22 тысячи рублей.

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Омская область

В Омской области средняя зарплата составляет 34 тысячи рублей . В сфере финансов и страхования можно заработать около 48 тысяч рублей в месяц – это наиболее доходная отрасль в регионе. Как видно, ни в ней, ни в иных областях деятельности средняя зарплата не достигает 50 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты (менее 19 тысяч рублей) наблюдаются в пункте «Предоставление прочих видов услуг».

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Республика Алтай

Средняя зарплата в горной республике составляет 32 тысячи рублей . По уровню зарплат, как и в соседней Тыве, лидируют области: финансовой и страховой деятельности (57 тысяч рублей), госуправления, соцобеспечения и военной безопасности (43 тысячи рублей). Кроме того, в топ-3 входит деятельность по операциям с недвижимостью (35 тысяч рублей), что является наиболее высоким показателем по всему СФО. Вероятно, это связано с туристическими особенностями региона. Меньше всего здесь зарабатывают в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства (менее 17 тысяч рублей).

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Алтайский край

Замыкает рейтинг Алтайский край со средней зарплатой 26,5 тысяч рублей . Самой доходной здесь является область финансовой и страховой деятельности – 46 тысяч рублей в месяц. По всем остальным направлениям зарплата не достигает 40 тысяч рублей. Самые низкие заработки – в сфере гостиничного бизнеса и общепита (17,5 тысяч рублей). Это одно из двух направлений деятельности в крае, где зарплата не достигает даже 20 тысяч рублей. Второе – это операции с движимым и недвижимым имуществом (18 тысяч рублей). Возможно, последнее вытекает из всего остального и связано с общей непривлекательностью региона.