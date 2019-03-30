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«Хочешь – сей, а хочешь – куй»: где и на чем можно хорошо заработать в Сибири?

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По данным Алтайкрайстата, реальные доходы населения в первой половине 2019 года сократились на 3,5%. Алтайский край по-прежнему остается единственным регионом Сибирского фдерального округа, в котором средняя зарплата не дотягивает даже до 30 тысяч рублей. Самые высокие заработки здесь – в сфере финансовой и страховой деятельности (46 тысяч рублей в среднем), а самые низкие – в области общественного питания и гостиничного бизнеса (17,5 тысяч рублей).

Кому в Сибири жить хорошо?

«Политсибру» решил выяснить, как обстоят дела в прочих субъектах РФ, входящих в СФО и составить их зарплатный рейтинг с указанием наиболее и наименее перспективных областей деятельности. С этой целью были проанализированы опубликованные накануне данные Новосибирскстата о среднемесячной зарплате в регионах СФО за прошедшее полугодие.

В состав СФО входят пять областей, три республики и два края. Что символично – именно края как открывают, так и замыкают рейтинг регионов.

Красноярский край

Уверенно лидирует по уровню средней зарплаты, составляющей почти 49 тысяч рублей. Кроме того, край является единственным регионом СФО, где существуют зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей. Так, 108 тысяч здесь зарабатывают в области добычи полезных ископаемых. Кроме того, край стал одним из четырех регионов СФО, где в топ высокооплачиваемых сфер входит научная, профессиональная и техническая деятельность (свыше 62 тысячи рублей). Самые низкие зарплаты наблюдаются в общепите и гостиничном бизнесе – 27 тысяч рублей.

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Иркутская область

Средняя зарплата здесь составляет 45 тысяч рублей. Наиболее высокооплачиваемой деятельностью, как и в Красноярском крае, выступает добыча полезных ископаемых – зарплаты в этой сфере достигают 95 тысяч рублей. Также хорошо оплачивается научная и техническая деятельность – почти 60 тысяч рублей получают профессионалы данного направления. Самые низкие зарплаты в регионе зафиксированы в гостиничной деятельности и общепите – 22 тысячи рублей. Интересной особенностью Иркутской области оказались весьма высокие заработки в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства – почти 43 тысячи рублей в среднем. Отметим, что в прочих, входящих в СФО субъектах РФ, зарплаты в данной сфере не достигают даже 30 тысяч рублей и нигде больше эта область деятельности не входит в топ высокооплачиваемых работ.

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Томская область

Средняя зарплата по области – 43 тысячи рублей. Передовой отраслью, как и у предыдущих лидеров рейтинга, выступает добыча полезных ископаемых, здесь зарабатывают порядка 85 тысяч рублей. А вот научную работу в «студенческом городе» опередила деятельность в области информации и связи, где заработок составляет 62 тысячи рублей, что является самым высоким в СФО показателем для данной деятельности. В других регионах Сибири он нигде не достигает даже 60 тысяч рублей. Наименее доходным занятием также является работа в области общественного питания и гостиничной деятельности.

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Кемеровская область

На Кузбассе в среднем зарабатывают 41 тысячу рублей в месяц. Добыча полезных ископаемых приносит занятым в ней работникам по 60 тысяч рублей ежемесячно. Научно-техническая и профессиональная деятельность также входит в список наиболее высокодоходных отраслей – средняя зарплата здесь достигает почти 52 тысяч рублей. Предприятия общественного питания и гостиницы являются наименее доходными участками работы – средняя зарплата здесь составляет 22 тысячи рублей.

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Республика Хакасия

Республика демонстрирует средний показатель по зарплате в размере 39,5 тысячи рублей. Здесь самыми высокодоходными сферами являются обеспечение электроэнергией, паром и газом (53 тысячи рублей), а также финансовая и страховая деятельность (52 тысячи рублей). Самая низкая зарплата наблюдается в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства и составляет около 21 тысячи рублей.

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Республика Тыва

Средняя зарплата в республике – 39 тысяч рублей. Безусловным лидером выступает сфера финансов и страхования. Хакасия – единственный регион СФО, где зарплаты в данной области превышают 70 тысяч рублей. В тройку наиболее доходных входит добыча полезных ископаемых (58 тысяч рублей), а также государственное управление, военная безопасность и социальное обеспечение (48 тысяч рублей). Самые маленькие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (включая охоту и рыболовство) – менее 16 тысяч рублей. Это – наиболее низкая зарплата в данной отрасли среди всех регионов Сибири.

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Новосибирская область

Средняя зарплата по области составляет 37 тысяч рублей. Наиболее доходна финансовая и страховая деятельность, со средней зарплатой 66 тысяч рублей. На втором месте – деятельность в области информации и связи – в среднем, здесь зарабатывают 58 тысяч рублей в месяц. Ниже всего среднемесячный заработок в общепите и гостиничном бизнесе, составляющий 22 тысячи рублей.

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Омская область

В Омской области средняя зарплата составляет 34 тысячи рублей. В сфере финансов и страхования можно заработать около 48 тысяч рублей в месяц – это наиболее доходная отрасль в регионе. Как видно, ни в ней, ни в иных областях деятельности средняя зарплата не достигает 50 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты (менее 19 тысяч рублей) наблюдаются в пункте «Предоставление прочих видов услуг».

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Республика Алтай

Средняя зарплата в горной республике составляет 32 тысячи рублей. По уровню зарплат, как и в соседней Тыве, лидируют области: финансовой и страховой деятельности (57 тысяч рублей), госуправления, соцобеспечения и военной безопасности (43 тысячи рублей). Кроме того, в топ-3 входит деятельность по операциям с недвижимостью (35 тысяч рублей), что является наиболее высоким показателем по всему СФО. Вероятно, это связано с туристическими особенностями региона. Меньше всего здесь зарабатывают в области сельского хозяйства, охоты и рыболовства (менее 17 тысяч рублей).

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Алтайский край

Замыкает рейтинг Алтайский край со средней зарплатой 26,5 тысяч рублей. Самой доходной здесь является область финансовой и страховой деятельности – 46 тысяч рублей в месяц. По всем остальным направлениям зарплата не достигает 40 тысяч рублей. Самые низкие заработки – в сфере гостиничного бизнеса и общепита (17,5 тысяч рублей). Это одно из двух направлений деятельности в крае, где зарплата не достигает даже 20 тысяч рублей. Второе – это операции с движимым и недвижимым имуществом (18 тысяч рублей). Возможно, последнее вытекает из всего остального и связано с общей непривлекательностью региона.

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Автор: Максим Стрелковский

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