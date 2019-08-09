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Красноярцы вышли на митинг против своего губернатора

Новости
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В столице Красноярского края прошел митинг с требованием об отставки губернатора Александра Усса. По разным оценкам, на акцию протеста пришли от 300 до 1,5 тыс. человек. Об этом пишет Тайга.инфо.

Это уже второй митинг за отставку главы Красноярского края за последнее время.

Организатором выступил член «Патриотов России» Сергей Конобеевский. Реготделение партии с связано с авторитетным бизнесменом Анатолием Быковым.

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Во время мероприятия слово взяла экс-мэр города Назарова - Юлия Стрельникова.

«Две недели назад мы собирались здесь же, требуя отставки губернатора. Что изменилось за две недели? Посадили небольшие кустики, видно, так хотят компенсировать те пожары, которые сегодня бушуют в Сибири, — заявила Стрельникова. — Две недели власть делала все, чтобы показать — митинга не было. Они не замечали то, что происходило. По большому счету, всех, кто выходил две недели назад, не существует для власти».

Кроме того, участники акции припомнили о решении властей края не тушить пожары в лесах, плохую экологию. Также напомнили о правах обманутых дольщиков.

На некоторых плакатах было сказано: «Тайга не айсберг. Народ не быдло. Губернатор не Усс», «Не будите в нас лихо», «Не дадим Канску погибнуть от нищеты и произвола», «Скажите стоп тарифам», «Эвенкия в дыму и огне» и другие.

Организаторы сообщили, что во время митинга за отставку Усса было собрано более тысячи подписей.

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Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в Иланском районе края, окончил Красноярский государственный университет. В 1993 году возглавил правовое управление администрации Красноярского края, тогда же избран в Совет Федерации. В 1995—1997 годах был заместителем главы региона Валерия Зубова. В декабре 1997-го впервые попал в заксобрание и сразу же возглавил его. В 2002 году Александр Усс баллотировался в губернаторы от блока «Наши», но проиграл представителю «Норильского Никеля» Александру Хлопонину во втором туре, набрав 42% голосов против 48%.

Но все следующие созывы заксобрания Усс оставался спикером. Осенью 2017 года Путин назначил его врио губернатора после отставки Виктора Толоконского, в 2018-м Усс выиграл выборы при поддержке «Единой России», набрав 60,19% голосов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Юлия Старикова

Комментарии (2)

1000

Iv

На фото я вижу что называется "два инвалида" (на вскидку не больше 1000 и стоят свободно, никто не подходит к сцене поближе) видимо немного пришло. И два (!!) огромных экрана, явно не дёшевы. Возникает вопрос: за чей счёт банкет? (Кто "обедает" эту "девушку"?)

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Iv

Ой блиииин. И тут про пожары. Люди!!! Ау! Пожары в лесах не прекращаются миллионы лет. Тушение лесных пожаров -- лет сто. Не говоря уже о том, что через пожары идет естественное обновление леса и в отсутствии лесных пожаров некоторые виды могут просто исчезнуть. Каждую конкретную зверушку, что может погибнуть - жалко, но это дикий лес, тут рулит естественный отбор: не унюхал вовремя запах гари или унюхал, но не сообразил куда бежать - усупишь место более приспособленным. Советская власть - почти единственный кто с лесными пожарами боролся. Причем не столько водой сколько "мозгами" Вырубка защитных противопожарных полос, встречное поджигание и даже взрывы (взрывной волной сбивает пламя). Но это все если и делалось, то только в непосредственной близости от людских поселений. И в прошлом году так горело и никто не тушил и в позапрошлом и последние годы почти постоянно. Чего вдруг в этом году так возбудились?

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