Красноярцы вышли на митинг против своего губернатора

Новости 23.08.2019 12:40 419

В столице Красноярского края прошел митинг с требованием об отставки губернатора Александра Усса. По разным оценкам, на акцию протеста пришли от 300 до 1,5 тыс. человек. Об этом пишет Тайга.инфо.

Это уже второй митинг за отставку главы Красноярского края за последнее время.

Организатором выступил член «Патриотов России» Сергей Конобеевский. Реготделение партии с связано с авторитетным бизнесменом Анатолием Быковым.

Площадь лесных пожаров в Сибири резко увеличилась Новости 09.08.2019 12:10 В данный момент огнем охвачено более 1,8 млн га леса 1730

Во время мероприятия слово взяла экс-мэр города Назарова - Юлия Стрельникова.

«Две недели назад мы собирались здесь же, требуя отставки губернатора. Что изменилось за две недели? Посадили небольшие кустики, видно, так хотят компенсировать те пожары, которые сегодня бушуют в Сибири, — заявила Стрельникова. — Две недели власть делала все, чтобы показать — митинга не было. Они не замечали то, что происходило. По большому счету, всех, кто выходил две недели назад, не существует для власти».

Кроме того, участники акции припомнили о решении властей края не тушить пожары в лесах, плохую экологию. Также напомнили о правах обманутых дольщиков.

На некоторых плакатах было сказано: «Тайга не айсберг. Народ не быдло. Губернатор не Усс», «Не будите в нас лихо», «Не дадим Канску погибнуть от нищеты и произвола», «Скажите стоп тарифам», «Эвенкия в дыму и огне» и другие.

Организаторы сообщили, что во время митинга за отставку Усса было собрано более тысячи подписей.

Министр природы РФ пригрозил запретить вывоз леса в Китай Новости 15.08.2019 11:50 Если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки на территории РФ 556

Александр Усс родился 3 ноября 1954 года в Иланском районе края, окончил Красноярский государственный университет. В 1993 году возглавил правовое управление администрации Красноярского края, тогда же избран в Совет Федерации. В 1995—1997 годах был заместителем главы региона Валерия Зубова. В декабре 1997-го впервые попал в заксобрание и сразу же возглавил его. В 2002 году Александр Усс баллотировался в губернаторы от блока «Наши», но проиграл представителю «Норильского Никеля» Александру Хлопонину во втором туре, набрав 42% голосов против 48%.



Но все следующие созывы заксобрания Усс оставался спикером. Осенью 2017 года Путин назначил его врио губернатора после отставки Виктора Толоконского, в 2018-м Усс выиграл выборы при поддержке «Единой России», набрав 60,19% голосов.