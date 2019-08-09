Красноярцы вышли на митинг против своего губернатора

В столице Красноярского края прошел митинг с требованием об отставки губернатора Александра Усса. По разным оценкам, на акцию протеста пришли от 300 до 1,5 тыс. человек. Об этом пишет Тайга.инфо.
Это уже второй митинг за отставку главы Красноярского края за последнее время.
Организатором выступил член «Патриотов России» Сергей Конобеевский. Реготделение партии с связано с авторитетным бизнесменом Анатолием Быковым.
В данный момент огнем охвачено более 1,8 млн га леса
Во время мероприятия слово взяла экс-мэр города Назарова - Юлия Стрельникова.
«Две недели назад мы собирались здесь же, требуя отставки губернатора. Что изменилось за две недели? Посадили небольшие кустики, видно, так хотят компенсировать те пожары, которые сегодня бушуют в Сибири, — заявила Стрельникова. — Две недели власть делала все, чтобы показать — митинга не было. Они не замечали то, что происходило. По большому счету, всех, кто выходил две недели назад, не существует для власти».
Кроме того, участники акции припомнили о решении властей края не тушить пожары в лесах, плохую экологию. Также напомнили о правах обманутых дольщиков.
На некоторых плакатах было сказано: «Тайга не айсберг. Народ не быдло. Губернатор не Усс», «Не будите в нас лихо», «Не дадим Канску погибнуть от нищеты и произвола», «Скажите стоп тарифам», «Эвенкия в дыму и огне» и другие.
Организаторы сообщили, что во время митинга за отставку Усса было собрано более тысячи подписей.
Если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки на территории РФ
Ой блиииин. И тут про пожары. Люди!!! Ау! Пожары в лесах не прекращаются миллионы лет. Тушение лесных пожаров -- лет сто. Не говоря уже о том, что через пожары идет естественное обновление леса и в отсутствии лесных пожаров некоторые виды могут просто исчезнуть. Каждую конкретную зверушку, что может погибнуть - жалко, но это дикий лес, тут рулит естественный отбор: не унюхал вовремя запах гари или унюхал, но не сообразил куда бежать - усупишь место более приспособленным. Советская власть - почти единственный кто с лесными пожарами боролся. Причем не столько водой сколько "мозгами" Вырубка защитных противопожарных полос, встречное поджигание и даже взрывы (взрывной волной сбивает пламя). Но это все если и делалось, то только в непосредственной близости от людских поселений. И в прошлом году так горело и никто не тушил и в позапрошлом и последние годы почти постоянно. Чего вдруг в этом году так возбудились?
На фото я вижу что называется "два инвалида" (на вскидку не больше 1000 и стоят свободно, никто не подходит к сцене поближе) видимо немного пришло. И два (!!) огромных экрана, явно не дёшевы. Возникает вопрос: за чей счёт банкет? (Кто "обедает" эту "девушку"?)