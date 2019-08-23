Эксперты «Гаранта» ответили, как усыновить ребенка

Новости 24.08.2019 10:25 100

Порядок усыновления регулируется нормами гл. 19 СК РФ, а также Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 275.

До 21 апреля 2002 г. раздел IV Правил предусматривал особенности обращения указанных в нем кандидатов в усыновители (в том числе граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории РФ) за информацией о детях и за выдачей необходимых для усыновления документов. Однако постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 217 соответствующие пп. 26, 27 и 28 Правил были исключены, и в настоящее время раздел IV Правил устанавливает особенности обращения только для иностранных граждан и для лиц без гражданства, проживающих на территории РФ. Что касается граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории РФ, для них в разделе IV Правил теперь предусмотрено только то, что представлять их интересы в целях подбора и передачи детей на усыновление на территории РФ может специально уполномоченный иностранным государством орган или организация по усыновлению детей через свои представительства, открываемые в установленном порядке в РФ.

Тем не менее, по нашему мнению, это не означает, что указанные граждане РФ лишены возможности сами осуществлять на территории РФ указанные действия; представление их интересов иностранной организацией является лишь дополнительным средством, способствует возможности усыновления лицами, проживающими за границей, но в силу действующего семейного законодательства не является обязательным условием такого усыновления. Поэтому мы полагаем, что при наличии возможности приехать в Россию граждане РФ, постоянно проживающие за ее пределами, вправе обратиться за информацией о детях и за выдачей необходимых для усыновления документов в общем порядке, установленном разделом II Правил.

Итак, предваряя процедуру усыновления, кандидаты в усыновители должны пройти:

- медицинское освидетельствование лиц, желающих усыновить детей, оставшихся без попечения родителей, которое проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 июня 2014 г. N 290н (пп. 6 п. 1 ст. 127 СК РФ);

- психолого-педагогическую и правовую подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе, утвержденной органами исполнительной власти субъектов РФ (п. 6 ст. 127 СК РФ).

После этого согласно п. 6 Правил граждане РФ, желающие усыновить ребенка, подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями; в заявлении должен быть указан ряд сведений, а также приложены документы, установленные в п. 6 Правил. В рассматриваемой ситуации мы полагаем, что не будет нарушением, если граждане РФ, постоянно проживающие за границей, обратятся в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, которого они планируют усыновить. Тем более что согласно п. 18 Правил именно этот орган опеки и попечительства должен будет участвовать в последующем судебном процессе.

В рассматриваемой ситуации у органа опеки и попечительства отсутствует возможность провести обследование условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка, в ходе которого определяется отсутствие установленных СК РФ обстоятельств, препятствующих усыновлению ребенка, как того требует п. 9 Правил. Однако такое обследование является необходимым для принятия органом опеки и попечительства решения по заявлению. Поэтому мы полагаем, что граждане РФ, проживающие за ее пределами, вправе приложить к своему заявлению акт об их жилищно-бытовых условиях, составленный органами власти иностранного государства по месту их жительства.

По результатам рассмотрения всех этих документов орган опеки и попечительства принимает решение о возможности граждан быть усыновителями, которое является основанием для постановки их на учет в качестве лиц, желающих усыновить ребенка, либо решение о невозможности граждан быть усыновителями с указанием причин отказа. Заключение о возможности граждан быть усыновителями действительно в течение 2 лет со дня его выдачи на всей территории РФ (п. 9 Правил).

После постановки на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители орган опеки и попечительства представляет им информацию о ребенке, который может быть усыновлен, и выдает направление для посещения ребенка по месту жительства (нахождения) ребенка. Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка в одном органе опеки и попечительства, они могут обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору, или в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ, или в Министерство просвещения РФ.

В связи с подбором ребенка для усыновления кандидаты в усыновители имеют права, установленные п. 11 Правил, и несут определенные обязанности, перечисленные в п. 12 Правил. Эти нормы обязательны для граждан РФ, проживающих за пределами территории РФ.

Также необходимо иметь ввиду, что в силу п. 4 ст. 124 СК РФ дети могут быть переданы на усыновление гражданам РФ, постоянно проживающим за пределами территории РФ, не являющимся родственниками детей, не ранее, чем по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

После подбора ребенка для усыновления кандидаты в усыновители должны обратиться в суд в порядке, установленном гл. 29 ГПК РФ, с заявлением об усыновлении (удочерении). Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей (требуется их личное присутствие в судебном заседании!), органов опеки и попечительства, а также прокурора. Орган опеки и попечительства представляет в суд заключение об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком.

Обращаем Ваше внимание на то, что действующее законодательство требует согласия на усыновление:

- родителей ребенка,

- их опекунов (попечителей), приемных родителей, руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей,

- усыновляемого ребенка старше 10 лет,

- а также супруга усыновителя, если ребенок не усыновляется обоими супругами.

После вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства (нахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность усыновителя, и решения суда.

К сведению:

В соответствии с п. 7 Правил орган опеки и попечительства дает разъяснения гражданам РФ по вопросам, связанным с усыновлением, а также обеспечивает информирование граждан, желающих усыновить ребенка, оставшегося без попечения родителей, о порядке подготовки необходимых документов, а также оказывает содействие в подготовке таких документов.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Прибыткова

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.