Яблоку негде упасть: 10 новых жилых микрорайонов построят в Барнауле

Новости 23.08.2019 12:20 336

В Барнауле ведется активная работа по новой концепции жилищной застройки. На карте города вскоре может появиться 10 новых высотных микрорайонов, передает «Алтайский портал недвижимости».

По данным председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию администрации Барнаула Дмитрия Аристова, запланировано возведение объектов в кварталах 2010, 2011, 2032, 2038. Важно отметить, строительные компании «Селф» и «Союз» освоят из низ 2011 и 2038 с нуля.

В частности, в рамках развития ранее застроенных территорий ожидается строительство по улицам Советской армии и 6-я Нагорная. Планируемый объем нового жилья на данных землях составит 496 тыс. кв. м.

О чем говорят строители: в Барнауле прошел круглый стол, посвященный проблемам отрасли Новости 21.08.2019 16:40 Во встрече участвовали: застройщики, риэлторы, банки, контролирующие органы, представители краевой и городской власти 1523

Также подготовлены проекты планировок и эскизы застройки новых кварталов «Строитель», «Нагорный 1», «Нагорный 2», «Обской бульвар», двух микрорайонов, один из которых ограничен улицами Молодежная, Челюскинцев, проспектом Строителей и переулком Ядринцева, а второй – переулком Ядринцева, улицами Папанинцев, Челюскинцев и Партизанская. Еще две территории в стадии доработки. Это кварталы Поток и Северо-западный, - пояснил Аристов.

Таким образом, площадь земель с пока еще неутвержденными проектами составит более 450 га, из них свободны около 200 га. Кроме этого, отведен ряд земель и для возведения 290 тыс. кв. м индивидуальных домов. Они расположились в поселках Березовка, Центральное, Казенная заимка, Гоньба, Марьина роща. Также прорабатывается вопрос освоения земель за пределами города – близ села Власиха, где есть пустующие территории сельхозназначения. Там площадь участков составляет суммарно 1,9 тыс. га.

На данный момент по выданным разрешениям в 95-ти домах Барнаула ведется строительство около 1,25 млн кв. м жилья. С учетом вышеозвученных планов на территории города в ближайшей перспективе может появиться более 3,36 млн. кв. м, что соответствует запланированному объему госпрограммы до 2024 года, которая предполагает ввести в эксплуатацию порядка 5 млн. кв. м. жилья во всем Алтайском крае.

Эксперты резюмируют, учитывая сегодняшние проблемы в отрасли, есть опасения, что далеко не всем этим планам суждено сбыться. Ведь за последний год выдано лишь 14 разрешений на многоквартирные жилые дома. Тогда как за первое полугодие 18-го года их было получено 49.