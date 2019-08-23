«Гарант»: как обменять или вернуть деньги за неисправный холодильник?

Новости 23.08.2019 16:35 78

Был приобретен холодильник в интернет-магазине. Холодильник издает сильные шумы. Мастер из сервисного центра подтвердил возможность ремонта. Можно ли поменять этот холодильник на новый либо вернуть деньги, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Сергей Широков.

Прежде всего отметим, что к правоотношениям, связанным с приобретением гражданином холодильника у юридического лица или индивидуального предпринимателя для использования в личных, домашних, семейных целях, в силу п. 3 ст. 492 ГК РФ и преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 2300-I) применяются положения последнего закона, а также иных нормативных правовых актов в области защиты прав потребителя. В частности, принимая во внимание, что в рассматриваемом случае холодильник был приобретен в интернет-магазине, к отношениям сторон подлежат применению также Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 в соответствии со ст. 26.2 Закона N 2300-I.

Как следует из п. 5 ст. 26.1 Закона N 2300-I, последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара установлены положениями, предусмотренными ст.ст. 18-24 этого Закона.

Анализ приведенных норм показывает, что покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков действительно вправе предъявить продавцу в том числе требования о замене товара на аналогичный товар надлежащего качества либо отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных за товар денежных средств (п. 1 ст. 18 Закона N 2300-I). Вместе с тем из содержания указанного пункта также следует, что если приобретенный товар относится к технически сложным, то соответствующие требования могут быть безусловно заявлены только в течение первых 15 дней со дня передачи товара покупателю. В дальнейшем предъявление таких требований возможно только в тех случаях, когда недостатки в товаре являются существенными, продавец нарушает установленные законом сроки устранения недостатков товара либо товар невозможно использовать в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

При этом под существенным недостатком товара понимаются такие его недостатки, которые носят неустранимый характер, или не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения, или другие подобные недостатки (преамбула Закона N 2300-I, п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").

Учитывая, что согласно п. 12 Перечня технически сложных товаров, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.11.11 N 924, холодильник относится к технически сложным товарам, а его передача покупателю произошла в ноябре 2018 года, то заявить указанные в вопросе требования о замене товара или о возврате денежных средств в рассматриваемом случае возможно только тогда, когда имеющиеся недостатки подпадают под вышеизложенные признаки существенных недостатков. В противном случае подобные требования могут быть заявлены лишь в том случае, если продавец нарушит сроки устранения недостатков, установленные ст. 20 Закона N 2300-I, либо они будут выявляться неоднократно после их устранения.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.