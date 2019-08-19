Избирком рассмотрит жалобу КПРФ на незаконную агитацию ЕР в Алтайском крае

Новости 23.08.2019 11:40 523

Окружная комиссия Избирательной комиссии Алтайского края рассмотрит жалобу партии КПРФ, которые указали на якобы незаконную агитацию депутатов «Единой России» в Табунском районе. Об этом «Политсибру» рассказали к крайизбиркоме.

Сообщается, что жалоба была подана 21 августа. Срок рассмотрения по закону составляет пять дней. В случае необходимости дополнительной проверки – 10 дней. Таким образом, решение, скорее всего, будет принято в понедельник, 26 августа. До выборов 8 сентября останется две недели.

О возможном нарушении в селе Табуны ранее на своей странице в Faceboock сообщила депутат АКЗС и по совместительству персек КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова.

«В разгар выборной кампании по второму округу в АКЗС «партия повышения пенсионного возраста» в попытках "вытянуть" своего кандидата Владимира Репкина на победу, идет на нарушение федерального законодательства», - говорится в сообщении.

Алтайские коммунисты обвинили «Единую Россию» в незаконной агитации Новости 19.08.2019 7:10 Речь идет о довыборах в АКЗС 1328

В настоящее время в селе Табуны Табунского района на здании МБОУ «Табунская средняя общеобразовательная школа» (ул. Целиная, 28) размещён баннер с текстом «Партийный проект «Детский спорт» и эмблема политической партии «Единая Россия». А на помещении районного Дома культуры (ул. Ленина, 17) расположен баннер, на котором также размещена эмблема политической партии «Единая Россия» и название проекта «Местный дом культуры».

«Указанные баннеры способствуют созданию положительного отношения жителей села к партии «Единая Россия», так как из их содержания следует, что эта партия, якобы, развивает детский спорт и поддерживает учреждения культуры», - говорится в официальном сообщении на сайте краевого отделения партии.

Напомним, довыборы в АКЗС по округу № 2 пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. На кресло в Заксобрании от второго округа претендуют Наталья Лебедева от «Справедливой России», Владимир Репкин от «Единой России», Максим Шапошников от ЛДПР и Флюр Хакимов от КПРФ.

В составе второго избирательного округа в Алтайском крае входят Табунский, Кулундинский, Ключевский, Михайловский районы.