Бывший следователь из Горно-Алтайска объявлен в федеральный розыск

Новости 23.08.2019 10:10 342

В Республике Алтай объявили в розыск бывшего сотрудника Следственного комитета России Александра Сатлаева, который ранее вышел из колонии по УДО, где отбывал срок за преступления на сексуальной почве, сообщает «КоммерсантЪ».

Сейчас его подозревают в нападении на женщину 4 августа в подъезде жилого дома на Интернациональной улице. Предполагается, что жертв может быть больше.

На сегодняшний день Центральным судом Барнаула выдана санкция на его арест. По данным регионального СК, Сатлаев объявлен в федеральный розыск. Обсуждается вопрос взаимодействия с Интерполом.

Кроме того, сейчас разыскивается автомобиль Mitsubishi Lancer серого цвета, принадлежащий бывшему следователю.

Бывший «следователь-маньяк» из Горного Алтая совершил новое преступление в Барнауле? Новости 14.08.2019 16:35 По имеющимся данным, в Барнауле распространили ориентировку на Александра Сатлаева, уже судимого за сексуальные преступления в Горном Алтае 2335

Напомним, что в 2013 году в СКР произошел скандал. Был задержан за преступление старший следователь отдела по Горно-Алтайску Александр Сатлаев. Комментируя данный факт аппарат СКР заявил, что подозрения в адрес сотрудника СК в насильственных преступлениях это «первый вопиющий случай».

Тогда ему предъявили обвинение в четырех эпизодах изнасилований и семи эпизодах покушения на изнасилование. Более того Сатлаев ранее сам же и расследовал свои преступления.

«В июле 2013 года он вынес постановление об отказе в возбуждении дела по факту совершенного им же изнасилования, в котором умышленно указал в качестве основания отсутствие заявления потерпевшей»,— сообщается в материалах следствия.

Он не догадывался, что его сослуживцы, втайне от него, проводили синхронное расследование. В июле 2015 года городской суд Горно-Алтайска приговорил его в шести годам колонии. Кроме того, по факту двух покушений на изнасилование его оправдали и еще один эпизод был переквалифицирован.

Находясь в колонии для бывших сотрудников органов в Нижнем Тагиле, Сатлаев потребовал компенсацию от госказны за эпизоды, по которым был оправдан. Ему удалось отсудить у Минфина России 50 тыс. рублей.

В начале 2019 года экс-следователь подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ему удалось убедить суд в достижении позитивных изменений поведения. Уже 5 марта Сатлаев вышел на свободу, примерно на год раньше истечения назначенного ему срока.